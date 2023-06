Tomás Etcheverry y un sueño que no tiene techo en Roland Garros: superó a Borna Coric en tres sets y sigue adelante

escuchar

París.- El sueño de Tomás Etcheverry cobra forma en este Roland Garros 2023 con buenas sensaciones para los jóvenes tenistas argentinos que asoman en el circuito. Y el caso del tenista platense es especial, porque no solo viene realizando una gran temporada, sino que está confirmando su excelente momento a cada paso en el suelo de la capital francesa. Después de una implacable victoria ante el australiano Alex de Miñaur, Etcheverry bajó a a otro top 20, el croata Borna Coric (16° del ranking de la ATP). Y lo hizo con contundencia y en sets corridos: 6-3, 7-6 (5) y 6-2.

De esta manera, el argentino, que ocupa el puesto 49 en la clasificación, jugará en la cuarta ronda con el japonés Yoshihito Nishioka (33°), vencedor del brasileño Thiago Seyboth Wild. Con este triunfo, además, se asegura un premio de 260.000 dólares, y también seguirá escalando en el ranking, donde ya estará, al menos, en el 37° lugar.

En 36 minutos dejó en claro que su techo de rendimiento está lejos todavía. Lo ganó 6-3 con mucha autoridad y con un segundo servicio a partir del que ganó un altísimo porcentaje de los puntos. El saque de Etcheverry fue clave en ese capítulo, lo hizo fuerte y logró atravesar de manera firme el parcial.

Tomás Etcheverry está en la gran semana de su carrera y ya está en la cuarta ronda de Roland Garros getty images - Getty Images Europe

En el segundo set la historia fue otra. Si bien Etcheverry siguió con un nivel de juego alto y quebró el quinto juego, que lo puso 3-2 con su saque, creció el impulso de Coric, que emparejó el desarrollo. Todo se hizo más luchado. El platense sacaba para ganar el set, pero ese décimo juego fue una verdadera guerra, que finalmente ganó el croata. Coric se puso 5-5, en un verdadero golpe psicológico al match. Había estado un par de veces Etcheverry a punto para llevarse el segundo set, pero siempre Coric renació y revirtió la situación. El dato crucial es que en ese lapsó el argentino tuvo 7 breaks y aprovechó solo uno.

Si el primer set pudo resolverse rápido en favor del argentino, el segundo episodio se estiró en una hermosa contienda. Y fueron al tie-break. Allí el platense sacó 6-4, pero Coric resistió, sobrevivió y retomó su saque. Pero la tiró ancha y Etcheverry apretó los puños y celebró un esforzado set. Otro paso estaba dado.

El tercer set tuvo la misma tónica de paridad, y Coric quebró en el tercero para ponerse 2-1. Pero Etcheverry se repuso y recuperó la ventaja para quedar 2-2. El argentino volvió a quebrar para ponerse 4-2 y apretó los dientes hasta el final. Así, consiguió otra victoria soñada en una semana inolvidable y que deja en claro que su historia grande recién comienza.

El abrazo con su abuelo

El final también dejó imágenes cargadas de emoción para Etcheverry “Gracias a mis abuelos yo juego al tenis. Por ellos arranqué a jugar y me bancaron gran parte de mi carrera. Es un placer que él me acompañe acá [por su abuelo]. La primera vez que jugué un Roland Garros junior él estuvo acá conmigo, sufriendo, es algo maravilloso. También tengo varios amigos acá conmigo... La verdad, no tengo palabras en este momento”.

Etcheverry ya jugó dos finales del ATP Tour en la temporada: en Santiago de Chile (perdió con el local Nicolás Jarry) y en Houston (cayó ante Frances Tiafoe). Acumula 18 victorias, cuatro de ellas en Grand Slams y otro puñado en Masters 1000. Tiene un tenis moderno y lo derrama como nunca antes: físico, sin especulaciones, tomando riesgos, yendo al frente. En realidad, siempre lo tuvo, pero necesitaba convencerse de sus virtudes. En definitiva, la mente es la pieza más importante del tenista y, cuando se acomoda, todo fluye mejor. Por ese camino está el jugador que es entrenado, desde julio pasado, por Walter Grinovero.

“No soy un jugador de esos que dicen que no miran el cuadro. Para nada. Yo lo veo y no pasa nada, no me presiona más. Voy día a día, en el partido que me toque daré el cien por ciento, si se me da está bueno y si no, sé que estoy por el camino correcto. Djokovic y Alcaraz están por la parte de arriba, es una realidad. Es un Roland Garros más abierto”, había dicho Etcheverry tras eliminar a De Miñaur en la ronda anterior. Ahora se le viene Nishioka. Y es verdad: el cuadro sigue abierto.

Derrota de Olivieri

El que llegó a su fin en la gran aventura de París fue Genaro Olivieri, que tuvo una increíble semana en Roland Garros. Este sábado se encontró con el poderoso danés Holger Rune, que no le dio resquicio y lo venció por 6-4, 6-1 y 6-3. De esta manera, Olivieri, de 24 años y 1,70 metros, vivió los mejores días de su carrera profesional, superando dos rondas y con el privilegio de jugar ante 15.000 personas en la central de Roland Garros.

Rune podría tener ahora a otro argentino en su camino. En la cuarta ronda, el danés espera por el ganador del encuentro entre Francisco Cerúndolo y Taylor Fritz.