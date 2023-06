Tomás Martín Etcheverry y un Roland Garros inolvidable: todo lo que ganó y lo que tiene por delante

escuchar

El platense Tomás Martín Etcheverry, de vincha y casi dos metros, no olvidará nunca Roland Garros 2023. Será su torneo bisagra, ese en el que comenzó a hablarse de su tenis en las grandes ligas. En el que llegó a una conferencia de prensa cantando “Muchachos”, el hit que acompañó a la selección argentina en Qatar 2022. Ese torneo en el que la televisión francesa lo entrevistó para saber los secretos de su tenis. Ese Grand Slam con el que sueñan tantos jóvenes que podría permitirle ganar en 10 días la mitad de todos sus ingresos en los últimos seis años. A este tenista entrenado por Walter Grinóvero, el Bois de Boulogne le cambió la vida.

Si este miércoles Etcheverry deja en el camino al alemán Alexander Zverev y se mete entre los cuatro mejores del torneo parisino cobrará 600 mil euros, cifra a la que hay que descontarle un 30% de impuetos. Unos 640 mil dólares al cambio actual. Si se tiene en cuenta que, según la página de la ATP, sus ganancias desde que se hizo profesional en 2017 eran de algo más de un millón de dólares (antes de impuestos, que llegan al 30%), el platense se llevará de París más de la mitad de todos sus ingresos como profesional. Nada mal para un tenista que soñaba con enfrentar a Novak Djokovic, su ídolo, y pudo hacerlo hace unas semanas en el Masters 1000 de Roma. “Es un jugador muy prometedor”, lo elogió el serbio tras vencerlo en sets corridos por 7-5 y 6-2.

La emoción de Tomás Etcheverry tras vencer al japonés Nishioka y meterse en cuartos de final de Roland Garros Jean-Francois Badias - AP

Etcheverry llegó a París como 49 del mundo. Pase lo que pase con Zverev (juegan este miércoles en el estadio Philippe Chatrier, el principal de Roland Garros, desde las 10 de la mañana de la Argentina), el argentino dejará Francia con el mejor premio en efectivo y el mejor ranking de toda su carrera: ya es 31 en el escalafón en vivo. Si pierde quedará 32 (lo pasará Zverev). Si gana, el platense estará en el puesto 22. Es decir, un ascenso de ¡27 lugares! en apenas un torneo. El torneo de su vida.

Roland Garros impactará de lleno en sus finanzas pero, sobre todo, en la forma en la que Etcheverry podrá planificar el futuro gracias a sus ingresos. Podrá darse algunos gustos personales que hasta acá había postergado. El platense tuvo apoyo económico por parte de su núcleo familiar (y de personas externas también). Pero hasta hace menos de un año debió devolver dinero. La última gira australiana, en enero, le permitió empezar a pensar en positivo. En su carrera lleva embolsado US$ 1.152.456, aunque US$ 426.000 (la tercera parte) son de este año. Los 640 mil dólares que podría sumar si accede a semifinales llevarían los ingresos de esta temporada a siete cifras. La campaña más exitosa de toda su carrera.

“El dinero de este torneo es una ayuda”, contó a LA NACION en París. Y agregó: “Pago las deudas que tengo. Cuando era chiquito tuvimos que salir a pedir plata porque no teníamos, entonces estar en esta situación actual es un alivio. A los chicos nos cuesta mucho, pero es normal también. Por ahí con otras federaciones, en otros países tienen más apoyo a sus jugadores, pero nosotros…, es lo que tenemos, hay que lucharla”, comenta Etcheverry. Y aporta: “Antes lo pensaba mucho cuando jugaba. Ahora ya no, es simplemente jugar. Pero estar pensando: ‘Si gano esta pelota, gano tanta plata’, es durísimo, no podés jugar. Me pasó. Todo este año ya empecé a pensar en el juego”.

Este es apenas el tercer Grand Slam de Etcheverry como profesional. No pudo pasar la qualy en 2021, y el año pasado perdió en la primera rueda con el serbio Miomir Kecmanovic. Más: hasta hace unos días, registraba un solo triunfo en un torneo grande, el que logró en enero pasado ante el francés Grégoire Barrère en el Australian Open. En París, Etcheverry explotó en toda su dimensión. Es cierto que estaba cumpliendo una muy buena temporada, con resultados constantes (llegó a la final en Bordeaux, Houston y Santiago de Chile) y un tenis en ascenso: empezó el año en el puesto 79 del ranking. Pero, de ahí a meterse entre los ocho mejores de un grande, ya hay un trecho bastante largo. Que Etcheverry recorrió con autoridad y soltura, a la altura de lo hecho por otros históricos del tenis argentino, al dejar en el camino a Jack Draper, Alex De Miñaur y Borna Coric. Habían pasado dos años desde la última vez que un jugador de nuestro país (Diego Schwartzman) había alcanzado esta misma etapa.

"AHORA NOS VOLVIMO' A ILUSIONAR..." Tomás Etcheverry llegó a la conferencia de prensa de Roland Garros, tras avanzar a cuartos de final, cantando ¡MUCHACHOS! 🤣 pic.twitter.com/WIzXgeDh9B — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2023

“No caigo en esto. Ahora tengo todas las emociones encima. La verdad es que trabajé muy duro para estar acá. Y es una sensación de orgullo, de poder seguir demostrando, de jugar como vengo jugando”, dijo Etcheverry tras vencer al japonés Yoshihito Nishioka en sets corridos. Y explicó las razones de este momento. Su mejor momento: “Vengo con mucha motivación. Trabajé muy duro en hacer cambios en mi tenis, y estoy orgulloso de haberlos hecho. Llegaron los resultados, pero todavía me falta un montón, de incorporar tácticas y cosas técnicas, pero yo lo escucho. Hoy tengo la confianza y la seguridad de poder enfrentar a cualquiera. Zverev es un jugador con mil partidos más que yo, a mí todavía me falta, pero estoy con mucha confianza y siento que puedo”. Pueda o no, Etcheverry no olvidará jamás Roland Garros 2023.

