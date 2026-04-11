Billie Jean King Cup: el insólito saque de una canadiense que definió el partido tras casi 4 horas

A veces, un mal golpe lo cambia todo. Un segundo servicio que viaja a los libros de historia... de lo que no se debe hacer. Un enfrentamiento: Canadá contra Kazajistán, el cuarto de la serie por la clásica Billie Jean King Cup. Se trata de un punto de partido, lo tiene la norteamericana Bianca Andreescu frente a Yulia Putintseva, luego de una batalla de 3 horas y 38 minutos.

El resultado está 7-6 para Putintseva, 6-3 para Andreescu, 6-6 en el tercero, con ventaja de 6-4 para la kazaja en el tie break. Al saque está Bianca, que intenta un efecto que se desinfla en el trayecto. La pelota literalmente se va de la cancha pero del mismo lado del saque. Un grotesco, si se tiene en cuenta que se trata de dos tenistas profesionales.

La kazaja se derrumba. La canadiense no puede creerlo.

Oh my god...



On match point. After 3 hours and 38 minutes on Court - 🇨🇦Bianca Andreescu with one of the biggest miss hits on her second serve I've ever seen to send Kazakhstan🇰🇿 to the #BJKCup Finals in September.



Absolutely. Brutal. @BJKCup #CdnTennis #WTA pic.twitter.com/rTJ0GNDGbP — Jacob Pacheco (@JacobPacheco6) April 11, 2026

Así, Kazajistán se impuso por 3-1, como local en Astana, a Canadá. Putintseva logró dos triunfos, sobre Kayla Cross por 6-3 y 7-5 el viernes y el citado contra Andreescu por 7-6 (7-5), 3-6 y 7-6 (7-4), este citado. Además, ganaron Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva frente a Andreescu y Cross en el dobles. Bianca aportó el único punto del visitante al doblegar a Sonja Zhiyenbayeva por 6-4 y 7-6 (8-6) el primer día.

Por otro lado, Italia, campeón en las últimas dos temporadas, se instaló este sábado en la etapa final al imponerse por 3-1 a Japón gracias al éxito de Jasmine Paolini y Sara Errani en el partido de dobles frente a Eri Hozumi y Shuko Aoyama en Velletri, Roma. Las campeonas olímpicas en París 2024 aportaron el punto decisivo al equipo capitaneado por Tathiana Garbin al derrotar a la dupla nipona por 6-2 y 7-5. El viernes, Elisabetta Cocciaretto se impuso a Moyuka Uchijima por 7-5 y 6-2 y Paolini lo hizo por 6-4 y 6-1 ante Himeno Sakatsume, que luego aportó el único punto al equipo nipón comandado por Ai Sugiyama al superar a Cocciaretto por 7-6 (7-4) y 6-2.

The reigning World Champions now get to celebrate in front of a home crowd 🇮🇹#BJKCup pic.twitter.com/t9vbAVd1Ww — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 11, 2026

Italia pasó a la rueda final, que se desarrollará en Shenzen, China, en septiembre, y en la que también participará Gran Bretaña, vencedor de Australia por 3-1 en Melbourne gracias a la victoria de Harriet Dart y Jodie Burrage por 6-3 y 6-4 contra Storm Hunter y Ellen Perez. El equipo británico había cerrado la jornada del viernes con ventaja de 2-0 por el triunfo de Mika Stojsavljevic frente a Talia Gibson por 7-6 (7-4) y 7-5 y el de Dart ante Kimberly Birrell por 4-6, 6-3 y 6-3. “Es una sensación increíble”, afirmó Burrage tras el dobles. Se sentía “orgullosa” por cómo habían jugado y por la “actitud” que permitió a Gran Bretaña, semifinalista el año pasado, avanzar a la etapa decisiva.

También lo hizo Ucrania, al superar por 4-0 a Polonia como visitante gracias a las victoria de Marta Kostyuk sobre Magda Linette por 6-4 y 6-0, Elina Svitolina frente a Katarzyna Kawa por 6-2 y 6-1, Lyudmyla y Nadiia Kichenok ante Maja Chwalinska y Kawa en el dobles por 7-5, 6-7 (4-7) y 6-3, y de Oleksandra Oliynykova contra Linda Klimovicova por 6-4 y 6-1.

Más ajustada resultó la clasificación de España fente a Eslovenia en Portoroz, por un 3-1 merced a los puntos aportados por Kaitlin Quevedo ante Tamara Zidansek gracias a un 6-4, 2-6 y abandono y un 7-6 (7-4) y 6-2 contra Veronika Erjavec, y por Aliona Bolsova y Sara Sorribes Tormo ante Erjavec y Nika Radisic, a raíz de un 6-4 y 6-3. El de Erjavec fue el único punto del local, un 6-4 y 6-3 sobre Leyre Romero.

The official results from the 2026 BJK Cup Qualifiers 🔒#BJKCup pic.twitter.com/sI9tzoUZgC — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 11, 2026

Bélgica superó en Ostende a Estados Unidos por 3-1. Hanne Vandewinkel venció a Iva Jovic por 7-6 (7-3) y 6-3 y Elise Mertens superó a McCartney Kessler por 7-6 (7-3), 2-6, 3-3 y abandono el viernes. Greet Minnen aportó el punto decisivo al superar a Jovic por 7-5 y 6-3, después de que Caty McNally y Nicole Melichar-Martínez mantuvieran en carrera a Estados Unidos al superar a Magali Kempen y Mertens por 6-4 y 6-2.

Éxito argentino con récord de Riera

En tanto, en Ibagué, Ecuador, la selección argentina femenina superó a la local por 2 a 0 en una semifinal de la zona americana y accedió a los playoffs, que en noviembre le darán la oportunidad de alcanzar la etapa de Qualifiers. La serie fue la primera de Paola Suárez como capitana del equipo.

Paola Suárez (izquierda) y sus dirigidas en Ibagué, donde Argentina se impuso a Ecuador. FCT

En el Parque de las Raquetas, Martina Capurro, la jugadora 362 del ranking mundial, superó a Camila Romero, la 742, por 6-4 y 6-3. Luego, Julia Riera, la 186, derrotó a Mell Elizabeth Reasco González, la 423, por 6-0 y 6-1 en apenas 48 minutos y estableció un récord para Argentina.

Julia Riera pasó a ser la tenista que más partidos ganó por Argentina, apenas a los 23 años, por delante de Gabriela Sabatina y Florencia Labat. FCT

A los apenas 23 años, la oriunda de Pergamino se convirtió en la tenista que más victorias consiguió representando a la nación albiceleste, 25, de las cuales 21 fueron individuales. Riera superó a nada menos que Gabriela Sabatini y Florencia Labat, que obtuvieron 24 cada una, y a Paula Ormaechea, que cosechó 20. “Es un orgullo para mí. Me lo comentaron hoy, y me pone muy contenta. Es porque me encanta jugar por Argentina, lo disfruto un montón. Son semanas muy especiales”, se complació la bonaerense.