escuchar

Mientras Argentina ultima detalles para la serie que jugará frente a Lituania el sábado y domingo en el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, la Copa Davis ya se disputa en varias regiones del planeta tenis. La etapa de clasificación a las Finales de la temporada 2023, con la participación de 16 equipos, se juega esta semana en las sedes de Bologna, Manchester, Valencia y Split.

Y precisamente fue en esta última ciudad, en Croacia, donde Países Bajos se impuso por 2-1 a Estados Unidos, en duelo por la segunda fecha del Grupo D. Primero, el neerlandés Botic van de Zandschulp superó por 7-6 (7-2) y 6-2 a Tommy Paul; y luego, Tallon Griekspoor hizo lo propio ante Frances Tiafoe por 6-3, 6-7 (7-9) y 7-6(7-2). La decepción estadounidense quedó maquillada gracias al punto del dobles dobles que aportaron Austin Krajicek y Rajeev Ram al vencer por 6-7 (5-7), 7-6 (7-3) y 6-3 a Wesley Koolhof y Matwe Middelkoop.

La discusión entre Frances Tiafoe y el umpire Richard Haigh que concluyó con una sanción para el tenista norteamericano Pixsell/MB Media - Getty Images Europe

La nota insólita se produjo en el cierre del segundo single, con una reacción destemplada de Frances Tiafoe. El estadounidense, 11° del ranking mundial, que ya venía En el tie-break de último set, el neerlandés estaba al frente 5-2 y se dispuso a sacar. Su servicio fue cantado como ‘out’. Pero Griekspoor desafió y pidió el Ojo de Halcón -la revisión por video-, que le dio la razón. El juez de silla Richard Haigh consideró que el punto le correspondía al neerlandés, que así se ponía 6-2, con cuatro match-points por delante. Tiafoe, incrédulo, se trenzó en una áspera discusión con el umpire, y también con el supervisor de la Copa Davis, porque entendía que correspondía repetir el punto.

Como no hubo cambio en la decisión, el estadounidense regresó a la cancha y golpeó su raqueta contra el piso en cuatro ocasiones. Tiafoe, que ya había recibido una advertencia (warning), cometió así su segunda infracción al código de conducta (abuso de raqueta), y recibió un punto de penalidad, que significó el 7-2 para el neerlandés. Y por consiguiente, el partido y la serie, ya que Estados Unidos quedó 0-2 luego de esa derrota.de perder contra el croata Borna Gojo en el primer partido, esta vez cedió ante Griekspoor (24°) en un desenlace inesperado.

“El final del partido fue sumamente desafortunado. Hubo muchas cosas que salieron ahí con la decisión en el 5-2″, comentó Tiafoe. “Obviamente, yo podría haber respondido de una mejor forma, pero las emociones ya habían superado el límite. Compito por mi país y realmente quiero ganar. Rompí una raqueta y me olvidé de que tenía una infracción anterior al código. El partido terminó. Lo di todo, pero esta semana en Croacia -con dos derrotas- ha sido dura para mí”, agregó el jugador nacido en Hyattsville, Maryland, que venía de alcanzar los cuartos de final en el Abierto de los Estados Unidos.

CRAZY drama to finish 😱



Tiafoe and USA lose the match and tie to a POINT PENALTY!#DavisCup pic.twitter.com/3ZNjxhL0vF — Tennis TV (@TennisTV) September 14, 2023

El de este jueves era un duelo entre los dos ganadores de la primera fecha del Grupo D, ya que Estados Unidos había superado a Croacia (2-1), y Países Bajos venía de ganarle a Finlandia por el mismo resultado. Como dos de los cuatros países avanzan a las Finales que se disputarán en noviembre en Málaga, los neerlandeses ya tienen un pie en la próxima etapa; los norteamericanos buscarán sellar su clasificación en la jornada de cierre contra Finlandia.

Frances Tiafoe, sin poder creer lo sucedido, junto al capitán de Estados Unidos, el exdoblista Bob Bryan Pixsell/MB Media - Getty Images Europe

Además, Canadá, el defensor del título, que juega sin sus dos figuras (Denis Shapovalov y Felix Auger-Aliassime), venció por 3-0 a Suecia para tomar la ventaja en el Grupo A. que se disputa en Bologna. Gabriel Diallo (158°) aseguró la jornada victoriosa de los canadienses, al imponerse por 6-4 y 6-3 sobre Elias Ymer. Vasek Pospisil (187°) había puesto en ventaja a los campeones al superar a Leo Borg -hijo del legendario Björn Borg- por 7-6 (7-5), 5-7 y 6-2.

Por el Grupo B, en Manchester, Australia remontó para superar por 2-1 a Francia. Matthew Ebden y Max Purcell derrotaron en el dobles a Nicolas Mahut y Edouard Roger-Vasselin por 7-5 y 6-3. El primer single fue para el galo Adrian Mannarino por 7-6 (7-4) y 6-4 sobre Max Purcell; luego, el australiano Alex de Miñaur igualó la contienda al vencer por 7-6 (7-2) y 6-3 a Ugo Humbert.

Novak Djokovic, en la rueda de prensa previa a su debut en la Copa Davis, en el Pabellón Fuente San Luis, en Valencia JOSE JORDAN - AFP

Por último, República Checa doblegó 3-0 a Corea del Sur en el Grupo C, que tiene su sede en Valencia. Aunque matemáticamente todavía no aseguró su pase para el Final 8 en Málaga, Chequia dio un gran paso y complicó aún más a situación de España, que está obligada a ganar este viernes a Serbia. Los balcánicos, que vienen de ganarle por 3-0 a Corea del Sur en el estreno con Dusan Lajovic y Laslo Djere, recibieron en las últimas horas un refuerzo de lujo: Novak Djokovic, el número 1 del mundo, que tras ganar el US Open y recibir un agasajo en Belgrado, acudió a la Copa Davis.

”Estoy feliz de estar en España y en Valencia representando a mi país. Es un privilegio”, dijo Djokovic en rueda de prensa. “En los últimos años no pude estar aquí y quiero que este año sea diferente, para poder estar en Málaga”, avisó el serbio, reciente campeón del US Open y enorme amenaza para España. ”No estoy lo más fresco que quisiera, no he tenido mucho tiempo para recuperar y volver a mi intensidad. Pero espero adaptar mi cuerpo en unos días para estar a disposición de mi país y contribuir al equipo, jugando y ganando puntos”, explicó Djokovic sobre su misión en La Fonteta.

LA NACION