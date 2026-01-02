El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que tendrá lugar entre el 11 de junio y 19 de julio próximo, ya está digitado y solo resta conocerse cuáles serán los seis equipos que se clasificarán desde los repechajes de Europa e intercontinental para llegar a 48 participantes y que se completen los grupos que faltan.

A diferencia de las últimas siete copas del Mundo hasta Qatar 2022 en las que hubo ocho zonas de cuatro equipos porque había 32 competidores, para la cita de Norteamérica hay 12 grupos y no solo clasificarán a 16avos de final, instancia que se agregó, los dos líderes de cada uno sino que también lo harán los ocho mejores terceros entre todas las zonas.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México.

Sudáfrica.

Corea del Sur.

UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda).

Grupo B

Canadá.

UEFA A (Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia & Hezergovina).

Qatar.

Suiza.

Grupo C

Brasil.

Marruecos.

Haití.

Escocia.

Grupo D

Estados Unidos.

Paraguay.

Australia.

UEFA C (Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo).

Grupo E

Alemania.

Curazao.

Costa de Marfil.

Ecuador.

Grupo F

Países Bajos.

Japón.

UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Túnez.

Grupo G

Bélgica.

Egipto.

Irán.

Nueva Zelanda.

Grupo H

España.

Cabo Verde.

Arabia Saudita.

Uruguay.

Grupo I

Francia.

Senegal.

FIFA 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

Noruega.

Grupo J

Argentina.

Argelia.

Austria.

Jordania.

Grupo K

Portugal.

FIFA 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Uzbekistán.

Colombia.

Grupo L

Inglaterra.

Croacia.

Ghana.

Panamá

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es el tercer máximo ganador de la historia del certamen organizado por la FIFA. Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado de este deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.

Francia y Uruguay acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un encuentro decisivo.