Mundial 2026: estos son los horarios de la Argentina en los que jugará la selección

2026 es el año del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde la selección argentina intentará defender el título que logró en Qatar 2022. En el sorteo que se realizó en diciembre en Washington conoció donde comenzará su camino y el probable trayecto que tendría hasta la final, incluidas las sedes y horarios en que jugará.

El combinado nacional es cabeza de serie del Grupo J y enfrentará en la primera etapa a Austria, Argelia y Jordania.

El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni frente a su oponente africano el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego enfrentará al elenco europeo el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23. Estos dos cotejos serán en el AT&T Stadium de Dallas.

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

De acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial es que se decidirá su rival en la primera ronda de eliminación directa. Si gana el Grupo J, enfrentará al segundo de la zona H mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina enfrentaría a un líder del B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero y, también, de los otros elencos que sean terceros de zona.

La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es la tercera máxima ganadora de la historia de la Copa del Mundo. Antes, levantó dos veces el trofeo: en 1978, edición que organizó, y México 1986.

Estados Unidos-México-Canadá 2026 será el último Mundial de Lionel Messi y de buena parte de la generación que celebró en Qatar 2022. La Argentina partirá como una de las máximas favoritas junto a España e intentará lograr el bicampeonato del mundo, una exclusividad para pocos.