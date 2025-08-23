US Open 2025: cuándo se juega, candidatos y los argentinos en el cuadro principal

Este domingo comienza US Open 2025, el último Grand Slam de la temporada. El campeonato, que reúne a los mejores tenistas del mundo y que no tiene bajas resonantes para esta edición, se desarrolla en Flushing Meadows, sobre superficie de cemento, y se extiende hasta el domingo 8 de septiembre. Hay ocho argentinos en los cuadros principales, siete hombres y una mujer.

El italiano Jannik Sinner (N° 1 del ranking ATP) busca defender el título conseguido en 2024, cuando derrotó en la final al estadounidense Taylor Fritz por 6-3, 6-4 y 7-5. La bielorrusa Aryna Sabalenka (N° 1 del ranking WTA) persigue el mismo objetivo, ya que en la última edición venció en la definición a la norteamericana Jessica Pegula por doble 7-5.

La bielorrusa Aryna Sabalenka ganó US Open en 2024 y sueña con defender el título este año Kirsty Wigglesworth - AP

En cuanto a la participación albiceleste, habrá un representante menos que el año pasado, cuando disputaron el Abierto de Estados Unidos nueve argentinos, todos en el certamen masculino. La nómina completa la componen Francisco Cerúndolo (19°), Sebastián Báez (40°), Camilo Ugo Carabelli (43°), Francisco Comesaña (54°), Tomás Etcheverry (58°), Mariano Navone (74°), Federico Gómez (206°) y Solana Sierra (75°).

Según determinó el sorteo, Cerúndolo debutará vs. el italiano Matteo Arnaldi (62°); Báez vs. el sudafricano Lloyd Harris (353°); Comesaña vs. el estadounidense Alex Michelsen (28°); Navone vs. el norteamericano Marcos Giron (55°); Gómez vs. el británico Jack Drapper (5°) y Sierra vs. la rumana Sorana Cirstea (54°). Por último, Etcheverry y Ugo Carabelli se enfrentarán entre sí.

Francisco Cerúndolo es el mejor tenista argentino de la actualidad; está en el Top 20 del mundo Frank Gunn - The Canadian Press

Cómo ver online US Open 2025

Todos los partidos del US Open 2025 se pueden ver por streaming a través de la plataforma Disney+, que requiere tener una suscripción activa y ofrece la posibilidad de ver la acción en vivo en todas las canchas. A su vez, la señal televisiva ESPN, a través de sus diferentes canales, transmite los encuentros más relevantes. Las jornadas comienzan a las 12 (hora argentina) y quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se necesita ser cliente).

Máximos favoritos según las apuestas

Rama masculina

Jannik Sinner (Italia): 2.10.

Carlos Alcaraz (España): 2.75.

Novak Djokovic (Serbia): 13.00.

Alexander Zverev (Alemania) y Jack Drapper (Gran Bretaña): 19.00.

Ben Shelton (Estados Unidos): 21.00.

El italiano Jannik Sinner, campeón de la última edición, es el máximo favorito a ganar US Open 2025 Thibault Camus - AP

Rama femenina

Iga Swiatek (Polonia): 3.50.

Aryna Sabalenka (Bielorrusia): 4.00.

Coco Gauff (Estados Unidos): 8.00.

Elena Rybakina (Kazajistán) y Mirra Andreeva (Rusia): 12.00.

Naomi Osaka (Japón): 17.00.

Tabla de campeones del US Open

Rama masculina

Desde que el torneo se disputó por primera vez en 1881, hay tres jugadores estadounidenses que se mantienen en lo más alto en cuanto a cantidad de coronaciones: Bill Tilden, William Larned y Richard Sears. Cada uno de ellos levantó el trofeo siete veces (Sears lo hizo de manera consecutiva entre 1881 y 1887) durante el amateurismo.

Si únicamente se tienen en cuenta los trofeos conseguidos en la Era Abierta (desde 1968), los máximos ganadores son los norteamericanos Pete Sampras y Jimmy Connors, y el suizo Roger Federer, con cinco títulos cada uno (en el caso del helvético, todos al hilo entre 2004 y 2008).

Bill Tilden (Estados Unidos), William Larned (Estados Unidos) y Richard Sears (Estados Unidos) - Siete cada uno

Jimmy Connors (Estados Unidos), Pete Sampras (Estados Unidos) y Roger Federer (Suiza) - Cinco cada uno

Robert Wrenn (Estados Unidos), Jhon McEnroe (Estados Unidos), Rafael Nadal (España) y Novak Djokovic (Serbia) - Cuatro cada uno

Rama femenina

En la rama femenina, en tanto, la máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete coronas conseguidas en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella quedaron la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio con cinco cada una.

La polaca Iga Swiatek ganó cuatro veces el US Open, por lo que quiere levantar el trofeo por quinta vez Frank Franklin II - AP