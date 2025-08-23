US Open 2025: cuándo se juega, candidatos y los argentinos en el cuadro principal

El último Grand Slam de la temporada inicia este domingo con la participación de ocho tenistas albicelestes; Jannik Sinner y Aryna Sabalenka defienden el título
Este domingo comienza US Open 2025, el último Grand Slam de la temporada. El campeonato, que reúne a los mejores tenistas del mundo y que no tiene bajas resonantes para esta edición, se desarrolla en Flushing Meadows, sobre superficie de cemento, y se extiende hasta el domingo 8 de septiembre. Hay ocho argentinos en los cuadros principales, siete hombres y una mujer.
El italiano Jannik Sinner (N° 1 del ranking ATP) busca defender el título conseguido en 2024, cuando derrotó en la final al estadounidense Taylor Fritz por 6-3, 6-4 y 7-5. La bielorrusa Aryna Sabalenka (N° 1 del ranking WTA) persigue el mismo objetivo, ya que en la última edición venció en la definición a la norteamericana Jessica Pegula por doble 7-5.
En cuanto a la participación albiceleste, habrá un representante menos que el año pasado, cuando disputaron el Abierto de Estados Unidos nueve argentinos, todos en el certamen masculino. La nómina completa la componen Francisco Cerúndolo (19°), Sebastián Báez (40°), Camilo Ugo Carabelli (43°), Francisco Comesaña (54°), Tomás Etcheverry (58°), Mariano Navone (74°), Federico Gómez (206°) y Solana Sierra (75°).
Según determinó el sorteo, Cerúndolo debutará vs. el italiano Matteo Arnaldi (62°); Báez vs. el sudafricano Lloyd Harris (353°); Comesaña vs. el estadounidense Alex Michelsen (28°); Navone vs. el norteamericano Marcos Giron (55°); Gómez vs. el británico Jack Drapper (5°) y Sierra vs. la rumana Sorana Cirstea (54°). Por último, Etcheverry y Ugo Carabelli se enfrentarán entre sí.
Cómo ver online US Open 2025
Todos los partidos del US Open 2025 se pueden ver por streaming a través de la plataforma Disney+, que requiere tener una suscripción activa y ofrece la posibilidad de ver la acción en vivo en todas las canchas. A su vez, la señal televisiva ESPN, a través de sus diferentes canales, transmite los encuentros más relevantes. Las jornadas comienzan a las 12 (hora argentina) y quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se necesita ser cliente).
Máximos favoritos según las apuestas
Rama masculina
- Jannik Sinner (Italia): 2.10.
- Carlos Alcaraz (España): 2.75.
- Novak Djokovic (Serbia): 13.00.
- Alexander Zverev (Alemania) y Jack Drapper (Gran Bretaña): 19.00.
- Ben Shelton (Estados Unidos): 21.00.
Rama femenina
- Iga Swiatek (Polonia): 3.50.
- Aryna Sabalenka (Bielorrusia): 4.00.
- Coco Gauff (Estados Unidos): 8.00.
- Elena Rybakina (Kazajistán) y Mirra Andreeva (Rusia): 12.00.
- Naomi Osaka (Japón): 17.00.
Tabla de campeones del US Open
Rama masculina
Desde que el torneo se disputó por primera vez en 1881, hay tres jugadores estadounidenses que se mantienen en lo más alto en cuanto a cantidad de coronaciones: Bill Tilden, William Larned y Richard Sears. Cada uno de ellos levantó el trofeo siete veces (Sears lo hizo de manera consecutiva entre 1881 y 1887) durante el amateurismo.
Si únicamente se tienen en cuenta los trofeos conseguidos en la Era Abierta (desde 1968), los máximos ganadores son los norteamericanos Pete Sampras y Jimmy Connors, y el suizo Roger Federer, con cinco títulos cada uno (en el caso del helvético, todos al hilo entre 2004 y 2008).
- Bill Tilden (Estados Unidos), William Larned (Estados Unidos) y Richard Sears (Estados Unidos) - Siete cada uno
- Jimmy Connors (Estados Unidos), Pete Sampras (Estados Unidos) y Roger Federer (Suiza) - Cinco cada uno
- Robert Wrenn (Estados Unidos), Jhon McEnroe (Estados Unidos), Rafael Nadal (España) y Novak Djokovic (Serbia) - Cuatro cada uno
Rama femenina
En la rama femenina, en tanto, la máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete coronas conseguidas en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella quedaron la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio con cinco cada una.
- Chris Evert (Estados Unidos) - Siete trofeos
- Suzanne Lenglen (Francia) y Steffi Graf (Alemania) - Seis cada una
- Adine Masson (Francia) y Margaret Court (Australia) - Cinco cada una
- Helen Wills-Moody (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia) y Justine Henin (Bélgica) - Cuatro cada una
- Hilde Sperling (Alemania), Arantxa Sánchez (España), Monica Seles (Yugoslavia) y Serena Williams (Estados Unidos) - Tres cada una
