US Open 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este martes continúa el último Grand Slam de la temporada con los últimos partidos de la primera ronda de los torneos masculino y femenino
El US Open 2025, el cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos, continúa este martes con los últimos partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.
En el certamen de varones, sobresale el debut del Jannik Sinner (1°), N° 1 del ranking mundial de la ATP y máximo favorito a retener el título que logró la temporada pasada. El italiano juega desde no antes de las 14 (hora argentina) frente al checo Vit Kopriva en el estadio Arthur Ashe. En el mismo escenario, pero desde no antes de las 20.30, el alemán Alexander Zverev (3°) se cruza con el chileno Alejandro Tabilo.
En el Louis Armstrong Lorenzo Musetti (10°) abre el día frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard mientras que el australiano Alex De Miñaur (8°) cierra la jornada del Grandstand contra su compatriota Christopher O’Connell desde no antes de las 17. El único argentino que todavía no jugó es Francisco Cerúndolo (19°) y debuta a las 12 vs. el italiano Matteo Arnaldi en el Court 7.
Cuadro del torneo masculino del US Open 2025
En el campeonato de mujeres, los dos partidos más trascendentes son en el Athur Ashe. En el primer turno, a las 12.30, la polaca Iga Swiatek (2ª) se mide ante la colombiana Emiliana Arango mientras que desde las 20 la local Coco Gauff (3ª) juega ante la australiana Ajla Tomljanovic.
Amanda Anisimova (8ª), por su parte, se presenta ante la australiana Kimberly Birrell desde no antes de las 14 (hora argentina) en el estadio Louis Armstrong. La única argentina en el cuadro principal es Solana Sierra (75ª) y se mide vs. la rumana Sorana Cirstea (54ª) desde las 17.30 en el Court 6.
Cuadro del torneo femenino del US Open 2025
Tabla de campeones
Torneo masculino
- Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4
Torneo femenino
- Christ Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
- Steffi Graf (Alemania) - 5
- Martina Navratilova (Checoslovaquia) - 4
- Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
