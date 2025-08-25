US Open 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

El US Open 2025, el cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; continúa este lunes con partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

En el certamen de varones, sobresalen las presentaciones del español Carlos Alcaraz (2°) vs. el estadounidense Reilly Opelka desde no antes de las 21.30 en el Arthur Ashe y la del ruso Karen Khachanov (9°) ante el local Nishesh Basavareddy desde no antes de las 18 en el Court N° 17.

También hay presencia argentina. Federico Gómez juega contra Jack Drapper (5°) desde no antes de las 13.30 en el escenario Louis Armstrong; y Sebastián Báez hace lo propio vs. el sudafricano Lloyd Harris a las 12 en el Court 7, donde a continuación Francisco Comesaña (54°) se mide con el estadounidense Alex Michelsen (28°).

Cuadro del torneo masculino del US Open 2025

La parte alta del cuadro masculino del US Open 2025 US Open

La parte baja del cuadro masculino del US Open masculino ATP

En el campeonato de mujeres, la anfitriona Madison Keys (6ª) abre la jornada en el estadio Arthur Ashe ante la mexicana Renata Zarazúa. En esa misma cancha, pero a las 20, se presenta la legendaria Venus Williams contra la checa Karolina Muchova (11ª). Mirra Andreeva (5ª) juega con la norteamericana Alycia Parks desde no antes de las 22 en el Louis Armstrong y Elena Rybakina (9ª) se presenta vs. la también estadounidense Julieta Pareja desde no antes de las 14 en el Court 17.

La única argentina en el cuadro principal es Solana Sierra (75ª) y se medirá vs. la rumana Sorana Cirstea (54ª) en día y hora a confirmar.

Cuadro del torneo femenino del US Open 2025

La parte alta del cuadro femenino del US Open masculino WTA

La parte baja del cuadro femenino del US Open 2025

Tabla de campeones

Torneo masculino

Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5

Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

Torneo femenino