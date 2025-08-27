US Open 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este miércoles continúa el último Grand Slam de la temporada con los partidos de la segunda ronda de los torneos masculino y femenino
El US Open 2025, el cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos, continúa este miércoles con partidos correspondientes a la segunda ronda de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.
En el certamen de varones, sobresalen las presentaciones en el estadio Arthur Ashe de Novak Djokovic (7°) y Carlos Alcaraz (2°). El serbio enfrenta a las 12.30 al estadounidense Zachary Svajda mientras que el español hace lo propio vs. el italiano Mattia Bellucci a las 20. Además, en el Louis Armstrong se presenta el norteamericano Taylor Fritz (4°) vs. el sudafricano Lloyd Harris desde no antes de las 14 y el también estadounidense Ben Shelton (6°) vs. el español Pablo Carreño Busta desde no antes de las 21.30
También se presentan dos de los tenistas argentinos que siguen en carrera en el certamen. Ambos juegan en el Court 5: Tomás Etcheverry abre la jornada a las 12 frente al checo Jiri Lehecka (20°) y, a continuación, Francisco Comesaña se mide con el británico Cameron Norrie.
Cuadro del torneo masculino del US Open 2025
En el campeonato de mujeres, los juegos más relevantes también se desarrollan en el Arthur Ashe. Desde no antes de las 14.30 (hora argentina) la norteamericana Jessica Pegula (4ª) choca con Anna Blinkova mientras que Aryna Sabalenka (1ª) se mide con Polina Kudermetova desde no antes de las 22.
A las 20, en el estadio Louis Armstrong, la italiana Jasmine Paolini (7ª) juega ante la norteamericana Iva Jovic. En el Grandstand, el tercer escenario más importante, Mirra Andreeva (5ª) choca con Anastasia Potapova desde no antes de las 18 y la anfitriona Emma Navarro (10ª) compite contra su compatriota Caty McNally a las 12.
Cuadro del torneo femenino del US Open 2025
Tabla de campeones
Torneo masculino
- Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4
Torneo femenino
- Christ Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
- Steffi Graf (Alemania) - 5
- Martina Navratilova (Checoslovaquia) - 4
- Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
