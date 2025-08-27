US Open 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

El US Open 2025, el cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos, continúa este miércoles con partidos correspondientes a la segunda ronda de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

En el certamen de varones, sobresalen las presentaciones en el estadio Arthur Ashe de Novak Djokovic (7°) y Carlos Alcaraz (2°). El serbio enfrenta a las 12.30 al estadounidense Zachary Svajda mientras que el español hace lo propio vs. el italiano Mattia Bellucci a las 20. Además, en el Louis Armstrong se presenta el norteamericano Taylor Fritz (4°) vs. el sudafricano Lloyd Harris desde no antes de las 14 y el también estadounidense Ben Shelton (6°) vs. el español Pablo Carreño Busta desde no antes de las 21.30

Carlos Alcaraz, con su nuevo look, disputa este miércoles su partido de segunda ronda en el US Open CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

También se presentan dos de los tenistas argentinos que siguen en carrera en el certamen. Ambos juegan en el Court 5: Tomás Etcheverry abre la jornada a las 12 frente al checo Jiri Lehecka (20°) y, a continuación, Francisco Comesaña se mide con el británico Cameron Norrie.

Cuadro del torneo masculino del US Open 2025

La parte alta del cuadro masculino del US Open 2025

La parte baja del cuadro masculino del US Open 2025

En el campeonato de mujeres, los juegos más relevantes también se desarrollan en el Arthur Ashe. Desde no antes de las 14.30 (hora argentina) la norteamericana Jessica Pegula (4ª) choca con Anna Blinkova mientras que Aryna Sabalenka (1ª) se mide con Polina Kudermetova desde no antes de las 22.

A las 20, en el estadio Louis Armstrong, la italiana Jasmine Paolini (7ª) juega ante la norteamericana Iva Jovic. En el Grandstand, el tercer escenario más importante, Mirra Andreeva (5ª) choca con Anastasia Potapova desde no antes de las 18 y la anfitriona Emma Navarro (10ª) compite contra su compatriota Caty McNally a las 12.

Cuadro del torneo femenino del US Open 2025

La parte alta del cuadro femenino del US Open 2025

La parte baja del cuadro femenino del US Open 2025

Tabla de campeones

Torneo masculino

Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5

Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

Torneo femenino