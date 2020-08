Federico Coria se repuso a una enorme desventaja, hasta el abandono de Jung Crédito: Pete Staples/USTA

La jornada inaugural de este extraño US Open 2020, el primer Grand Slam que se juega en medio de la pandemia, contó con dos victorias argentinas y una caída cuanto menos inesperada: la de Diego Schwartzman, que partía como 9° favorito y perdió con el británico Cameron Norrie (77°) por 3-6, 4-6, 6-2, 6-1 y 7-5.

Las buenas noticias llegaron con los triunfos de Juan Ignacio Londero y Federico Coria. El cordobés, 62° del ranking mundial, consiguió un sólido triunfo en sets corridos (6-3, 6-3 y 7-5) sobre el ruso Evgeny Donskoy (114°). El Topo se enfrentará en la segunda ronda con el croata Borna Coric, que también ganó por la vía rápida al español Pablo Andújar: 7-5, 6-3 y 6-1.

El debut en el US Open incluyó también el estreno para Londero del entrenador Sebastián Prieto, quien venía de desempeñarse con Juan Martín Del Potro.

"Me venía costando bastante el tema de la superficie, que está rápida. No venía con buenas sensaciones en estos días de entrenamiento, me costó adaptarme, pero hoy jugué muy bien y me pude sentir más cómodo, y estoy contento por eso. Pude hacer un partido muy bueno, me mentalicé mucho en volver a ganar", destacó Londero en la rueda de prensa que se realizó de manera virtual a través de Zoom, ya que por la burbuja sanitaria dispuesta por la organización del torneo no se permite la presencia de la prensa en Nueva York.

"Uno necesita acostumbrarse de nuevo a ganar. No estaba con bien feeling desde que llegué, pero lejos hoy fue el mejor día desde la parte mental. Sabía que tenía que cambiar algo en mi cabeza para buscar el triunfo. De por sí, ya estar en una burbuja es raro, porque no hay gente, solo estamos los jugadores y la gente que trabaja acá. Se ve todo diferente. Es un torneo futurista, hay 20 cámaras por cancha, es raro hacer una entrevista por Zoom, es como una película del futuro", consideró el cordobés, de 27 años.

Coria, el hermano menor de Guillermo, dio pelea y consiguió revertir un partido que tenía prácticamente perdido, ya que caía por 6-2, 6-4 y 4-0. Sin embargo, resistió y consiguió superar al taiwanés Jason Jung por 2-6, 4-6, 6-4, 6-1, 2-0 y abandono del jugador nacido en Taipei. Jung sufrió calambres que lo obligaron a recibir asistencia médica y decayó abruptamente en su juego, a tal punto que Coria ganó 14 de los últimos 15 games disputados.

"Creo que le jugaron una mala pasada los nervios y terminó acalambrado. Yo traté de seguir. Vi que en el 4-3 del tercer set empezó a dudar y a partir de ahí aproveché que bajó mucho su rendimiento, me mantuve firme y cambié el partido", contó Coria, que vivía su estreno en un cuadro principal de Grand Slam, y tendrá como adversario a Norrie en la segunda ronda.

Sobre la burbuja y la falta de espectadores, Coria, 103° del ranking, destacó: "Al principio muy duro por lo sucedido con el Titán (Juan Manuel Galván, el PF de Pella que dio positivo), porque empezás a tener miedo por si tuviste contacto con alguno y creés que están todos contagiados. Después, yo jugué muchos challengers y futures, no estoy acostumbrado a jugar con gente".

Coria festejó su victoria con un emocionado abrazo con su entrenador Diego Junqueira y su ex coach, Andrés Schneiter. "Me emociono rápido, soy de lágrima fácil y no me da vergüenza. Mi carrera fue difícil, siempre tuve que remar de abajo. Hoy me tenía que dar una vida más, tuve la oportunidad, me pude soltar, el empezó a dudar mucho y cuando vi que se acalambró, no lo podía creer. El partido estaba perdido, estaba dos sets y dos quiebres abajo, ganar fue una emoción tremenda".

Los otros argentinos

Los otros tres argentinos en la llave de varones se presentarán el martes, en una jornada en la que el zurdo Federico Delbonis (78°)será protagonista de uno de los cotejos destacados, ante el ruso Daniil Medvedev, quinto favorito y finalista en 2019, en el imponente Arthur Ashe, no antes de las 22 de la Argentina.

Más temprano, el bahiense Guido Pella volverá a la actividad después de ser marginado del Masters 1000 de Cincinnati por su contacto con un falso positivo de Covid-19, cuando se mida con el estadounidense Jeffrey Wolf en el tercer turno de la cancha 11.

Casi en el mismo horario, pero en el court 17, Leonardo Mayer afrontará un duro examen contra el canadiense Milos Raonic (25°), que viene de jugar la final de Cincinnati.