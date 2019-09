Djokovic se quedó sin respuestas físicas y debió retirarse del US Open, donde defendía la corona Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019 • 00:07

Desde hacía varios días asomaban las dudas y los rumores alrededor del físico de Novak Djokovic. El número 1 del mundo, que había sido atendido durante varios encuentros por una lesión en el hombro izquierdo, no pudo llegar más lejos en el US Open. El defensor del título en Flushing Meadows se despidió en los octavos de final con una derrota por 6-4, 7-6, 2-1 y retiro frente a Stan Wawrinka, otro jugador con pasado de campeón en el cemento neoyorquino (2016).

Djokovic, que buscaba su cuarta corona en el Abierto de los Estados Unidos, comenzó a mostrar molestias en su partido de segunda ronda contra el cordobés Juan Ignacio Londero; evaluó no presentarse ante el estadounidense Denis Kudla en tercera rueda, aunque avanzó luego con un triunfo en sets corridos, pero esta vez no pudo ante Wawrinka, un adversario experimentado y que no dejó pasar su chance.

La derrota de Djokovic reabre el cuadro y las chances de tener una final entre Roger Federer y Rafael Nadal, que curiosamente jamás se enfrentaron por el último Grand Slam de la temporada.

Por lo pronto, Wawrinka, el verdugo del serbio, afrontará un duelo más que interesante contra el ruso Daniil Medvedev, número 5 del ranking y en pleno ascenso luego de cumplir una excelente tarea en la gira previa al Abierto estadounidense.

Además de Warinka-Medvedev, el otro duelo confirmado de cuartos será el que sostendrán el martes Roger Federer y Grigor Dimitrov. El suizo dio cuenta este domingo del belga David Goffin por 6-2, 6-2 y 6-0, mientras que el búlgaro se impuso al australiano Alex de Miñaur por 7-5, 6-3 y 6-4.