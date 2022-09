US Open: la despedida de Serena Williams rompió todos los récords de audiencia en la historia del torneo

NUEVA YORK.- Serena Williams emocionó a las 24.000 personas que el último viernes asistieron al Arthur Ashe, el escenario central del Abierto de los Estados Unidos . La exnúmero 1 del mundo, una leyenda del deporte de las raquetas, perdió en la tercera ronda frente a la australiana Ajla Tomljanović (46ª) por 7-5, 6-7 (4-7) y 6-1, en tres horas y cinco minutos, y se despidió del profesionalismo, dejando un legado indeleble e inigualable en el tenis moderno. Pero no sólo disfrutaron (y sufrieron) los que ocuparon las miles de butacas de Flushing Meadows: el partido, naturalmente, tuvo un protagonismo fuera de lo común. No sólo eso: consiguió una marca de audiencia inédita en los Estados Unidos.

En los 43 años de vínculo entre la cadena estadounidense ESPN y el US Open, nunca había ocurrido algo igual. El partido tuvo un promedio de 4,6 millones de espectadores durante la transmisión por TV. El récord anterior, de 3,9 millones, pertenecía a la final de singles masculina de Wimbledon 2012, un partido con atracción y cierto morbo, cuando el suizo Roger Federer derrotó al escocés Andy Murray, que cargaba con un enorme peso sobre sus hombros ya que todavía no había podido romper la marca de Fred Perry, que seguía como el último británico en coronarse en el césped londinense (1936).

El saludo final entre Serena Williams y su vencedora, Ajla Tomljanovic, en el US Open John Minchillo - AP

La transmisión del match entre la menor de las hermanas Williams y Tomljanović, en horario central, fue la mejor transmisión de tenis de ESPN registrada. El partido de Serena, según comunicó la cadena de EE.UU., tuvo un promedio de 4,8 millones de espectadores entre las 19.15 y las 22.30, y alcanzó su punto máximo, con 6,9 millones de espectadores, en el cuarto de hora de las 22.15.

Durante los primeros cinco días del US Open (levantó el telón el lunes 29 del mes pasado), un promedio de 1,1 millones de espectadores se sumaron a las redes de ESPN, un aumento del 101 por ciento en comparación con 2021. Los primeros cinco días del torneo fueron los de mayor tracción en las redes de ESPN jamás registrados. Durante esos cinco días, en tres jugó Serena (dos en singles y uno en dobles, junto con su hermana, Venus). Incluso, el partido del jueves pasado entre Serena y Venus ante las británicas Alicia Barnett y Olivia Nicholls (que terminaron ganando las europeas), fue la tercera transmisión más vista de la jornada, con un promedio de 2,2 millones de espectadores.

Serena Williams se despidió en el US Open John Minchillo - AP

El último Grand Slam de la temporada vivió una Serena-manía durante la primera semana. El efecto que provocó su despedida fue demoledor y también se vio reflejado en las boleterías. El miércoles pasado, 31 de agosto, cuando Serena derrotó a la estonia Anett Kontaveit, se estableció un récord de asistencia en la sesión nocturna, con 29.959 espectadores en el Billie Jean King National Tennis Center. ¿Cuál era la mejor marca anterior? De dos días antes, cuando también jugó Serena (29.402). El viernes, el US Open estableció una marca histórica de asistencia en un solo día, con 72,039 fanáticos.

“El efecto Serena es como un tsunami” , había dicho en el diario The New York Post el portavoz de la asociación estadounidense de tenis (USTA), Chris Widmaier, el 10 de agosto, cuando Serena comunicó que se estaba despidiendo y que el US Open sería la última estación de su fantástico viaje.

