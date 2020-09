Crédito: Matthew Stockman/Getty Images/AFP

De un lado Naomi Osaka y su recobrada combatividad, impulsada ahora por su rol de activista, y del otro Victoria Azarenka y su disfrute del tenis después de una travesía en el desierto: la final femenina del US Open se presenta tan emocionante como incierta. El partido se desarrolla este sábado desde las 17.00 (hora argentina) con televisión de ESPN.

Tanto la japonesa Osaka, de 22 años, como la bielorrusa Azarenka, de 31, aspiran a alzar el sábado el tercer título de Grand Slam de sus carreras frente a las gradas vacías de la pista Arthur Ashe, en Flushing Meadows. En una batalla entre una estrella emergente y una veterana rejuvenecida, Osaka podría conquistar su tercera corona mejor desde su victoria en el US Open de 2018 mientras que para Azarenka sería la primera desde 2013.

El camino a esta gran final llegó luego de que en las semifinales Osaka doblegara a la estadounidense Jennifer Brady por 7-6 (7-1), 3-6 y 6-3, mientras que en el segundo turno Azarenka derrotó a Serena Williams por 1-6, 6-3 y 6-3, y postergó una vez más el sueño de la menor de las Williams de llegar a los 24 títulos grandes.

Fuente: AFP

Estas dos ex número uno debían enfrentarse el 29 de agosto en la final del torneo Premier de Cincinnati pero la japonesa se retiró antes por problemas físicos. "Estoy segura de que esta vez podremos jugar y será una final increíble", dijo Azarenka. "Ella es una jugadora muy poderosa, una gran campeona. Ya ha ganado dos Grand Slams. ¿No estamos las dos buscando el tercero? Será divertido".

Osaka, cuyo perfil crece rápidamente con la combinación de su talentoso tenis y su apoyo al movimiento 'Black Lives Matter', cree estar mejor preparada que cuando sorprendió a Serena Williams en la convulsa final del US Open de 2018. "Siento que mi mentalidad es muy diferente esta vez", afirmó Osaka tras vencer en la semifinal a la estadounidense Jennifer Brady en tres competidos sets."Siento que he aprendido mucho a través de mis altos y bajos. Diría que mentalmente me siento más fuerte. Me siento más en forma ahora", señaló.