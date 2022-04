Wimbledon le permitirá a Novak Djokovic defender su título pese a no estar vacunado contra la Covid-19 y descartó una “discriminación” contra los rusos

Los organizadores de Wimbledon, el tercer certamen de Grand Slam de la temporada, aseguraron que el gobierno británico no les dejó “otra alternativa viable” que la de prohibir la participación de los tenistas rusos y bielorrusos este año como castigo por la invasión bélica a Ucrania y, en otro orden, confirmaron que no habrá restricciones por el coronavirus, por lo que no habrá ningún impedimento para que el serbio Novak Djokovic defienda su título.

“No es discriminación” , se defendió Ian Hewitt, presidente del All England Club. Y añadió: “Después de una larga y cuidadosa consideración, llegamos a dos conclusiones firmes. Primero, incluso si aceptáramos entradas de jugadores rusos y bielorrusos con declaraciones escritas, correríamos el riesgo de que su éxito o participación se usase en beneficio de la maquinaria de propaganda del régimen ruso, algo que no podíamos aceptar. Segundo, nuestro deber es garantizar que nuestras acciones no pongan en riesgo a los jugadores ni a sus familias”.

Daniil Medvedev, la máxima figura del tenis ruso, tendrá prohibido actuar en Wimbledon, al igual que los bielorrusos. ADRIAN DENNIS - AFP

La decisión de Wimbledon de no permitir la participación de los tenistas rusos y bielorrusos fue fuertemente criticada por la ATP y por la WTA, ya que las directrices junto a la Federación Internacional y los otros tres torneos de Grand Slam (Australia, Roland Garros y el US Open) era que no hubiese veto. “Lamentamos profundamente el impacto que esta decisión tendrá en todas las personas afectadas. Pero creemos que hemos tomado la decisión más responsable posible en las circunstancias, y no hay alternativa viable en el marco de la posición del gobierno en esta situación verdaderamente excepcional y trágica”, añadió el directivo del All England.

Además de prohibir jugadores, Wimbledon no aceptará solicitudes de acreditación de los medios rusos. Continúan las discusiones entre el All England y el Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deportes sobre si se permitirá que los entrenadores rusos y demás personal de apoyo acompañen a los jugadores extranjeros en Wimbledon. Sí se autorizará la presencia de espectadores rusos en Wimbledon, que comenzará el 27 de junio.

Wimbledon vedará el ingreso a los tenistas de Rusia, como Andrey Rublev, y los de Belarús por no haber una "alternativa viable" a raíz de la posición del gobierno británico respecto a la invasión a Ucrania. Darko Vojinovic - AP

Según el diario The Guardian, algunos sectores acusaron al All England de “hipocresía”, señalando inacción de Wimbledon en respuesta a otras crisis humanitarias y políticas. Su asociación con la compañía telefónica china Oppo choca con la constante preocupación de la WTA sobre el bienestar de Peng Shuai, que había realizado acusaciones de abuso por parte de un funcionario chino que luego negó.

Mientras tanto, Wimbledon confirmó oficialmente que no habrá vacunación obligatoria para los participantes este año, en línea con la actual política sanitaria británica. Un año después de que se requiriera que los jugadores se quedaran alojados en un hotel designado y se les permitiera salir solamente para dirigirse al torneo, no habrá restricciones por Covid-19. Entonces los deportistas podrán volver a alquilar casas cercanas al club, como es habitual. Djokovic, que es el único tenista del top 100 que no se vacunó contra el coronavirus, no tendrá problemas para competir.

Valiosa victoria de Báez en Portugal

En la continuidad del circuito ATP, el argentino Sebastián Báez, 59º del ranking mundial, logró una valiosa victoria en la primera rueda del ATP 250 de Estoril, Portugal. El jugador de 21 años, una de las piezas más destacadas de la nueva generación de tenistas argentinos, superó al referente local João Sousa (83º, 33 años) por 6-1 y 6-3, en 1h4m.

En una temporada sobre polvo de ladrillo en la que logró su primera final de ATP Tour (en Santiago, Chile) y acceder por primera vez al cuadro principal de un Masters 1000 (en Montecarlo), Báez tendrá una buena oportunidad de seguir haciendo ruido en Portugal en los octavos de final, en los que se medirá con un campeón de certamen de Grand Slam.

El jugador nacido en Billinghurst, San Martín, se enfrentará con el croata Marin Cilic, 23º del ranking y tercera cabeza de serie en Estoril. Será el primer enfrentamiento entre Báez y el ganador del US Open 2014.

El tenista argentino Sebastián Báez triunfó en su debut en el ATP 250 de Estoril, Portugal. Millennium Estoril Open

Báez es el único argentino que sigue en pie en el cuadro de Estoril. Ya quedó eliminado Federico Coria (perdió contra el español Bernabé Zapata Miralles por 6-4 y 6-3), y Diego Schwartzman, que figuraba como el segundo preclasificado, se bajó del torneo por “fatiga”, según el comunicado oficial. El Peque reaparecerá en el Masters 1000 de Madrid, la semana próxima.

Unfortunately, Diego Schwartzman had to withdraw today with fatigue. He will be replaced by former top 10 and lucky loser Fernando Verdasco.



Verdasco vs. will 2019 runner up Pablo Cuevas in R2. pic.twitter.com/QuyoGZJdEp — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 26, 2022

Por su parte, está costándole muchísimo reinsertarse en el circuito al talentoso austriaco Dominic Thiem. Campeón del US Open 2020 y ex número 3 del mundo, volvió a competir hace pocas semanas luego de una larga inactividad por una lesión en la muñeca derecha. En Estoril, en apenas su tercer partido en la temporada, cayó en el debut frente al francés Benjamin Bonzi (58º) por 6-3 y 7-6 (11-9), en 1h46m. Thiem, entrenado por el chileno Nicolás Massú, está en el puesto 93º.