Wimbledon: Roger Federer ganó otra vez y, a un mes de cumplir 40 años, es el jugador de mayor edad en alcanzar los cuartos de final

El Manic Monday (lunes maníaco), tal como se conoce a la jornada en la que se disputan los 16 partidos de octavos de final en los singles de varones y mujeres, tuvo pocas sorpresa. Y algunas confirmaciones. Para beneplácito de sus miles de seguidores, Roger Federer sigue adelante en su sueño de llegar una vez más a las instancias decisivas. Esta vez, nuevamente en la Catedral, consiguió un sólido triunfo sobre el italiano Lorenzo Sonego por 7-5, 6-4 y 6-2, que lo deja entre los ocho mejores del torneo.

Y es un nuevo récord para Federer, que alcanzó por decimoctava vez en su carrera los cuartos de final en el All England en 22 participaciones y se convirtió en el jugador de mayor edad en alcanzar esa etapa con 39 años, 10 meses y 28 días, superando así la marca previa del australiano Ken Rosewall, que tenía 39 años y 8 meses cuando llegó a los cuartos en 1974.

Federer y un ritual que se repite hace más de dos décadas: victoria y brazos en alto en Wimbledon John Walton - PA Wire

Federer, que alcanza también por 58a vez los cuartos de final en Grand Slams, se enfrentará el miércoles con el ganador del duelo entre el ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo, y el polaco Hubert Hurkacz, que se suspendió por la lluvia y la llegada de la noche. Al momento de la interrupción, Hurkacz mandaba por 6-2, 6-7 (27), 6-3 y 3-4. Como el pronóstico climático es muy desfavorable -se esperan intensas lluvias para el martes-, el cotejo se mudará de la cancha 2 al court central, a fin de que se pueda completar aun bajo techo. ¿Una ventaja para Federer? “¡Son jóvenes, se van a recuperar bien! Desafortunadamente, también son muy fuertes...”, comentó entre risas el tenista de Basilea antes de dejar un court central rendido a sus pies.

”Fue un partido jugado bajo unas condiciones complicadas, primero al aire libre, luego en interior (por el cierre del techo), ante un rival nada sencillo”, analizó Federer. “Estoy muy contento. Sentí que después de ganar el primer set podía tener todo bajo control, fue un gran partido y no podría estar más entusiasmado por estar otra vez en cuartos”, agregó el suizo, que está a tres victorias de un noveno título en el All England y un 21er Grand Slam. “Realmente no importa quién está del otro lado de la red. Yo tengo que enfocarme en mi juego y confiar en mis armas. Soy un jugador diferente en Wimbledon respecto de otros años”, comentó luego el actual número 8 del ranking a la prensa.

El saludo y el reconocimiento de Lorenzo Sonego para Roger Federer; el suizo jugó en gran forma y mejora de cara a las etapas más importantes GLYN KIRK - AFP

Además de Federer y Djokovic, a cuartos de final también avanzó el italiano Matteo Berrettini (9°), que jugará sus primeros cuartos en Wimbledon tras despedir al bielorruso Ilya Ivashka (79°) con un 6-4, 6-3 y 6-1. ”Estoy bastante contento con mi nivel, con mi intensidad, con mi estado de ánimo. Tengo la sensación de no gastar demasiada energía”, declaró el italiano, de 25 años, y que asoma como un posible tapado para las etapas decisivas.

Otro debutante en cuartos será el canadiense Félix Auger-Aliassime (19°), que sorprendió al alemán Alexander Zverev (6°) por 6-4, 7-6 (8-6), 3-6, 3-6 y 6-4. Así cerró un fantástico lunes para Canadá, porque también pasó Denis Shapovalov (12°), que le ganó claramente al español Roberto Bautista (10°) por 6-1, 6-3 y 7-5.

LA NACION