Wimbledon Fuente: LA NACION - Crédito: AELTC/Bob Martin

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de junio de 2020 • 14:50

Wimbledon, el evento de tenis más prestigioso del mundo, hubiera abierto sus puertas durante este lunes, pero por los efectos del Covid-19 el torneo quedó cancelado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, lo que representó un gran impacto para el circuito. Claro que los organizadores del Grand Slam británico, conscientes del efecto negativo que causa en el público la ausencia del torneo, ofrecerá c ontenido en sus plataformas digitales durante toda la quincena, inclusive partidos históricos que fueron mejorando visualmente.

Wimbledon comenzó lo que hubiera representado el Día 1, este lunes, publicando un video con imágenes de archivo de distintas etapas del torneo, narrado por la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, una habitué del palco real. El material audiovisual tiene un mensaje claro: "Vale la pena la espera". Entre las emocionantes imágenes -algunas en blanco y negro- aparece un argentino festejando: el cordobés Gustavo Fernández, número 2 del mundo en tenis adaptado, campeón en el All England en 2019. Las redes sociales, asimismo, con el hashtag #WimbledonRecreated (Recreando Wimbledon), se llenaron de mensajes echando de menos los diversos rituales que tienen los fanáticos en sus trayectos y vivencias en el All England.

"Recuerdos de Wimbledon de lo que habría sido Día 1. Extrañaré estar allí", publicó Rod Laver, una leyenda del tenis, en su cuenta de Twitter. "Hoy habría sido el primer día de @Wimbledon. Lo estoy extrañando como loco, he estado allí cada año desde 1973", se lamentó Martina Navratilova, nueve veces campeona del certamen británico. Los músicos de la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC se unieron, en forma virtual y cada uno con algún elementos tenísticos, para interpretar una fabulosa pieza para "iluminar el día". La interpretación fue celebrada, entre otros personajes del tenis, por Judy Murray, la mamá de Andy y Jamie Murray.

Una imagen de los pasillos vacíos de Wimbledon, algo totalmente inusual durante esta época. Fuente: LA NACION - Crédito: AELTC/Bob Martin

La cancelación del torneo provoca melancolía y un gran vacío anímico. Sin embargo, a diferencia de los otros grandes torneos aplazados, Wimbledon no sufrirá un gran impacto financiero debido a su seguro por pandemias. Así lo reconoció Richard Lewis, el presidente ejecutivo saliente del All England Club.

"Seguimos en una posición muy buena, somos muy estables financieramente. El tenis británico va a estar muy bien protegido", dijo Lewis, según Reuters. No obstante, mientras el torneo publicó una galería de imágenes con distintos rincones del All England sin público, agregó que Wimbledon ya no tendrá la misma cobertura aseguradora el próximo año.

Pese a no haber competencia, Wimbledon sigue cuidando cada detalle para que puedan jugar los miembros del All England. Fuente: LA NACION - Crédito: AELTC/Bob Martin

"Eso es imposible con el clima actual", indicó Lewis. "Cuando empecé en 2012, había algunas señales de que había cosas no asegurables por las enfermedades contagiosas que habían ocurrido, como el SARS o la peste porcina", explicó. Y añadió: "Después ya no puedes conseguir un seguro, pero sí podrás obtenerlo más tarde, cuando vuelva el mercado. Así que no habrá seguro el próximo año".

Los tres partidos de primeras rondas seleccionados por Wimbledon para recrear en sus plataformas fueron los siguientes: el emotivo éxito de Novak Djokovic (Serbia) ante Olivier Rochus (Bélgica), en 2010 (Nole, que era 3 del mundo, superó al por entonces 68 del ranking en cinco sets); el éxito, en 1996, del británico e ídolo local Tim Henman (tenía 21 años y ocupaba el puesto 62) ante el ruso Yevgeny Kafelnikov, que era 5° del circuito y acababa de ganar Roland Garros; y la resonante aparición, en 2019, de la estadounidense Coco Gauff, que con sólo 15 años derrotó a una leyenda como Venus Williams (cuando Gauff nació, en 2004, Venus ya había ganado dos títulos en el All England). Este último partido marcó un récord de televidentes en la cadena BBC.

En Youtube, Wimbledon ofrece decenas de resúmenes de partidos y varias joyas, como el compilado de derechas poderosas de Juan Martín del Potro. El tandilense, semifinalista en 2013 y cuartofinalista en 2018, es muy querido por el público británico. El punto de inflexión en su relación con los ingleses fue cuando ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En Wimbledon 2013, algunos periódicos tomaron su apellido para hacerlo jugar con un viejo personaje de comedia de la televisión inglesa, "Del Boy". Unos meses después, cuando el tandilense regresó a Londres para jugar el ATP World Tour Finals, The Sunday Times lo recibió con el título "Del Boy at home in London".

En 2021, Wimbledon se jugará del 28 de junio al 11 de julio. Pero sus fanáticos en todo el mundo tienen, al menos, algunas opciones para que la espera sea menos melancólica.