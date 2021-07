Wimbledon: tras el último Middle Sunday, un lunes intenso para reanudar la actividad

El “Middle Sunday” de Wimbledon, tradicional jornada de descanso en el primer domingo del Grand Slam británico, dejará de existir a partir de la edición de 2022. Al establecer una competición con 14 días de actividad ininterrumpida, la decisión del All England Club también alterará el llamado “Manic Monday” (lunes loco), en el inicio de la segunda semana, en el que se programan todos los partidos de los octavos de final individuales (de mujeres y hombres) en el día. Por ello, el de este lunes será el último primer día de la segunda semana tan recargado.

El Centre Court levantará el telón a las 9.30 de la Argentina (13.30 en Londres) con el match entre el serbio y número 1 del mundo, Novak Djokovic, frente al chileno Cristian Garin (17° cabeza de serie, entrenado por el argentino Franco Davin). Para Nole comienza una semana sumamente valiosa porque busca su título número 20 de Grand Slam, con el que igualaría la marca de Roger Federer y Rafael Nadal.

En Wimbledon, el serbio y número 1 del mundo, Novak Djokovic, busca alcanzar su trofeo número 20 de Grand Slam.

Federer, precisamente, cerrará la jornada en la cancha central que lo vio coronarse en ocho oportunidades, frente al italiano Lorenzo Sonego (23° cabeza de serie). El suizo, sexto preclasificado en el césped británico, antes del torneo manifestó que su objetivo era alcanzar la segunda semana, algo que logró con una mezcla de pinceladas únicas, esfuerzo y bastante sufrimiento.

Entre Djokovic y Federer, la programación en la Catedral tendrá a la zurda alemana Angelique Kerber (33 años, campeona en Wimbledon 2018) frente a la joven talentosa estadounidense Coco Gauff (17 años, 20° favorita).

Manic Monday is going to be a lot of fun 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/QzvmTxn4hj — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2021

El Court 1, el segundo en importancia de Wimbledon, abrirá la acción a las 9 de nuestro país con el choque entre la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty, y la checa Barbora Krejcikova, 17° del ranking y reciente campeona de Roland Garros. A continuación jugarán el alemán Alexander Zverev (4° cabeza de serie) vs. el canadiense Felix Auger-Aliassime (16°); y la gran sorpresa del certamen, la británica de 18 años y 338° del mundo, Emma Raducanu, frente a la australiana Ajla Tomljanovic (75°).

En el Court 2 la competencia se iniciará más temprano, desde las 7 de nuestro país, con la polaca Iga Swiatek (7°, campeona del Abierto de Francia en 2020) vs. la tunecina Ons Jabeur (21°, llega tras eliminar a dos ex campeonas del All England como la española Garbiñe Muguruza y la leyenda estadounidense Venus Williams). A continuación, el húngaro Marton Fucsovics (48°, ex campeón de Wimbledon junior), que llega de vencer al argentino Diego Schwartzman, vs. el ruso Andrey Rublev (5°). El último partido por la cuarta ronda del Court 2 será el del ruso y 2do preclasificado, Daniil Medvedev, vs. el polaco Hubert Hurkacz (14°).

El Court 3 será escenario de cuatro partidos, dos de ellos de singles. Primero, desde las 7 de la Argentina. La bielorrusa y segunda preclasificada, Aryna Sabalenka, ante la kazaka Elena Rybakina (18°). Además, allí se enfrentarán el canadiense Denis Shapolavov (10°; viene de eliminar al escocés Andy Murray) y el español Roberto Bautista Agut (8°; semifinalista en el All England en 2019).

En la cancha número 12, también desde las 7 de nuestro país, estos son los cruces de singles programados: Matteo Berrettini (7°; Italia) vs. Ilya Ivashka (79°; Belarús; futuro rival argentino en el cruce de Copa Davis en septiembre); la checa Karolina Pliskova (8°) vs. Liudmila Samsonova (65°; Rusia); y la española Paula Badosa (30°) vs. la checa Karolina Muchova (19°).

Mientras que en el histórico Court 18, el del choque entre John Isner y Nicolas Mahut (de 11 horas y 5 minutos que entró en el libro Guinness), desde las 7 se enfrentarán el ruso Karen Khachanov (25°) y el estadounidense Sebastian Korda (50°), y a continuación, Madison Keys (23°; Estados Unidos) vs. la suiza Viktorija Golubic (66°).

El Centre Court y la Cancha 1 de Wimbledon contarán con el 100% de la ocupación del público en los cuartos de final, semifinales y finales. Serán los primeros estadios completos al aire libre en un evento deportivo del Reino Unido desde que empezó la pandemia.

Sólo se jugó en el domingo del medio en Wimbledon en cuatro ocasiones, cuando la lluvia causó estragos en la programación: en 1991, 1997, 2004 y 2016. El pronóstico del tiempo para este lunes en Londres indica un 60% de probabilidades de lluvia.

Tres argentinos en acción

El “Manic Monday” también tendrá presencia argentina. Será en dobles masculino (con Horacio Zeballos y Máximo González) y en juniors femenino (con Solana Sierra).

El marplatense Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers, una de las mejores parejas de dobles del mundo. Wonderhatch/ATP Tour

En el primer turno del Court 17, desde las 7 de la Argentina, el marplatense Zeballos (7° del ranking de dobles de la ATP) y el español Marcel Granollers (10°), cuartos favoritos en el césped londinense, se enfrentarán, buscando un lugar en los cuartos de final, a Oliver Marach (30°; Austria) y Aisam-Ul-Haq Qureshi (55°; Pakistán).

También por la tercera ronda, el tandilense Machi González (36°) y el italiano Simone Bolelli (46°) se medirán con el kazako Andrey Golubev (40°) y el neerlandés Robin Haase (44°). Será en el tercer turno del Court 8.

Se renueva la ilusiòn ...un lugar unico y una superficie diferente. Feliz de estar compitiendo. Proxima semana Roehampton J1 y luego Wimbledon. pic.twitter.com/83oPdHogso — Solana Sierra (@sierra_solana) June 25, 2021

Asimismo, desde las 7 de nuestro país, la marplatense Sierra, 38 del mundo junior, tendrá un espinoso debut ante la filipina Alexandra Eala (3ª favorita).

LA NACION