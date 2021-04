Tenso cruce entre “Toti” Pasman y Martín Arévalo por la sequía de la Selección: “Paremos con la mala suerte”

Juan Carlos “Toti” Pasman y Martín Arévalo protagonizaron un tenso cruce en La Red tras las declaraciones del ex defensor uruguayo Diego Lugano, quien aseguró que si Lionel Messi hubiese sido urugayo, la Celeste hubiese conquistado otros dos Mundiales.

Pasman le dio la razón a Lugano y aseguró: “Si vos a Messi le dabas una estructura como la que armó el Maestro Tabárez en Uruguay con tipos como Lugano, Godín, Arévalo Ríos, el Ruso Pérez, el Cebolla Rodríguez y además le ponías un Cavani o un Suárez yo no tengo dudas que hubiese sido campeón del mundo”.

Como contrapunto, Arévalo le respondió: “Vos estás diciendo que Uruguay hubiera sido campeón, algo totalmente incomprobable. Y me hablás de Luis Suárez y de Cavani que son dos fenómenos, pero yo te digo que Tevez, Agüero e Higuaín son igual de fenómenos que ellos... Argentina no tiene nada que envidiarle, todo lo contrario”.

13/07 / 2014.- El argentino Lionel Messi (CR) reacciona con el técnico argentino Alejandro Sabella (CL) y sus compañeros tras perder la final de la Copa Mundial de la FIFA 2014 entre Alemania y Argentina en el Estadio do Maracaná de Río de Janeiro, Brasil EFE/EPA/SRDJAN SUKI - Archivo

En ese sentido, el cronista de TyC Sports agregó: “Yo creo que los comentarios se tiñen por el resultado. Argentina tuvo una generación de futbolistas excelente. Tuvo muy buenos equipos y lamentablemente no pudo coronar... A veces se dan episodios de mala suerte. Lo de la Copa América es mala suerte”.

Como consecuencia, Pasman salió al cruce de Arévalo por la conformación de los equipos argentinos en los último Mundiales.

Messi y Griezman, enfrentados también en Rusia 2018 Aníbal Greco - LA NACION

“No es cierto lo que vos decís que Argentina siempre tuvo buenos equipos. En el 2010 con todo el cariño que le tengo a Diego no armó un buen equipo, en el 2018 Sampaoli no armó un buen equipo y en el 2006 Pekerman armó un gran equipo, pero era otro Messi que recién empezaba y José se equivocó en no ponerlo contra Alemania”.

Y concluyó: “No la quiero seguir porque si no me tengo que pelear: 2011 mala suerte, 2014 mala suerte, 2015 mala suerte, 2016 mala suerte, 2018 mala suerte. Paremos con la mala suerte”.

LA NACION