Todo mal en Independiente: Monzón tiene Covid-19 por segunda vez y hay sospechas por el árbitro del próximo partido

No son horas fáciles para Independiente. Hace largos años que extravió la esencia, lo mejor de su historia y se tropieza con las mismas piedras una y otra vez. En los últimos días, sin embargo, lo recorre una angustia mayor y puntual: de las bajas por la prepotencia del Covid-19 a la derrota en el último suspiro en el clásico con Racing, con un penal producto de la imaginación de Mauro Vigliano.

Esta mañana se realizaron testeos de control a todos los integrantes del Plantel Profesional.



Pedro Monzón dio positivo a COVID-19 en la prueba de antígenos y se realizará el estudio PCR correspondiente.



El resto de los resultados dieron negativo. pic.twitter.com/ElatGPqVJu — C. A. Independiente (@Independiente) April 13, 2021

Ahora, Pedro Monzón, uno de los ayudantes de campo de Julio César Falcioni, dio positivo en el test rápido de coronavirus y es el caso número trece que se detecta en el plantel. A esta altura, no se sabe de qué jugadores dispondrá y quién será el entrenador en el próximo compromiso, este domingo, a las 21, frente a Defensa y Justicia.

El Moncho estuvo al frente del equipo junto a Omar Píccoli en la derrota contra Racing y en las últimas horas dio positivo en el test de antígenos, según informó el club de Avellaneda. Monzón tuvo la enfermedad en enero de 2021, antes de empezar a trabajar en el cuerpo técnico de Falcioni; para confirmar el primer diagnóstico se realizará una prueba PCR. El exdefensor del seleccionado argentino es el tercer contagiado del cuerpo técnico luego de Falcioni (que es paciente de riesgo) y el preparador físico Gustavo Otero.

Independiente sigue con los estados alterados LA NACION/Mauro Alfieri

Si en las próximas horas se confirma el positivo, Monzón estaría al margen, también, del próximo partido, contra Unión, en Santa Fe. Los jugadores que todavía están aislados y transitan la recuperación son Lucas Romero, Ezequiel Muñoz, Domingo Blanco, Diego Segovia, Sebastián Sosa, Patricio Ostachuk, Alan Soñora, Francisco Ortega, Gonzalo Asís y Nicolás Messiniti. En la práctica matutina, el mediocampista Pablo Hernández se entrenó con normalidad y podría ser tenido en cuenta para el partido ante el Halcón, por la 10ª fecha de la Copa de la Liga Profesional, en el estadio Libertadores de América. El tucumano asoma como una posibilidad para reemplazar a Lucas González, pero será evaluado día a día ya que la sinovitis en la rodilla derecha no le permitió estar en los últimos cuatro partidos y todavía no está en plenitud física.

“Saltita” González ya recibió el alta médica luego de dos días de internación por el traumatismo en el cráneo y columna cervical con pérdida de conocimiento que sufrió en el choque contra la Academia. El mediocampista, integrante del seleccionado argentino Sub 23, está de reposo en su domicilio a la espera de la aprobación del cuerpo médico para volver a entrenarse.

El contexto es adverso, porque no puede realizar prácticas con cierta normalidad: no se sabe quién puede estar listo y saludable hasta última hora, ahora bajo la conducción exclusiva de Píccoli que, de todos modos, suele estar muy cerca de Monzón durante todos los días. Ya no solo se trata de la táctica y la estrategia: queda en suspenso la planificación general.

Pablo Dóvalo, un árbitro con poco rodaje en primera, fue designado para el encuentro con Defensa, días después de la definición de la Recopa, lo que despertó sospechas en Florencio Varela, junto con el malestar porque el encuentro entre el Rojo y Tigre, por la Copa Argentina, fue postergado. “Me parece que la decisión de suspender Independiente-Tigre no es sana. Los dos llegábamos al fin de semana con los mismos días de descanso. Estaríamos llegando el jueves a la mañana… y no tengo nada contra Dóvalo pero creo que no era el mejor para este momento de Independiente. Creo que le falta experiencia y se viene equivocando mucho. Ojalá no seamos carne de cañón, sería injusto”, fue el análisis de José Lemme, el presidente de Defensa.

La AFA dio a conocer este martes los árbitros de la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional, en la que no estará Mauro Vigliano, apartado por una jornada por parte del Colegio de Árbitros que lidera Federico Beligoy. Así transcurren los días de nuestro fútbol, entre polémicas.

LA NACION