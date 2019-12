Tokio 2020: cuánto costarán los Juegos y una reserva por "catástrofes naturales"

Las medallas de Tokio 2020: oro, plata, bronce.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2019 • 23:59

Los Juegos Olímpicos de Tokio se desarrollarán entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020 y los organizadores informaron que el acontecimiento costará cerca de 12.340 millones de dólares.

Esta suma no incluye los cerca de 277 millones de dólares que se estima necesarios para desplazar la maratón y las pruebas de marcha hacia Sapporo (norte), con el fin de limitar los riesgos que podría causar el fuerte calor. Japón y el Comité Olímpico Internacional (COI) aún no han acordado quién soportará los gastos de esa decisión de último minuto. "Es algo sin precedentes, así que no hay en procedimiento establecido", explicó Gakuji Ito, el director ejecutivo de la planificación y las finanzas de Tokio 2020.

Los anillos olímpicos visitarán por segunda vez la capital japonesa, tras hacerlo en 1964. Fuente: AFP

De los 1350 billones de yenes presupuestados, 597.000 millones correrán a cargo del ayuntamiento de Tokio, 603.000 millones surgirán del comité organizador y 150.000 millones serán aportados por el estado japonés.

Según la cuarta y última versión del presupuesto olímpico, los ingresos procedentes de patrocinios y venta de entradas superarán en US$ 274,2 millones (30.000 millones de yenes) lo estimado inicialmente. Ello compensa, según los organizadores, un aumento de los gastos previstos para transportes, seguridad y lucha contra el calor. Además, existe una reserva de 246,8 millones de dólres (27.000 millones de yenes) para hacer frente a eventuales imprevistos, como catástrofes naturales.

La antorcha de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Fuente: AP

Por el momento, el presupuesto para los Juegos París 2024 se eleva a 6800 millones de euros, de los cuales el Estado francés aportaría 1500 millones.