A las pocas horas de la noticia de la cancelación que difundió The Times, el gobierno nipón garantizó que los Juegos Olímpicos de Tokio están en pie. Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2021 • 02:03

El primer ministro japonés y los organizadores de Tokio 2020 reiteraron este viernes su intención de celebrar los Juegos Olímpicos en el próximo verano boreal, como está previsto luego de la postergación del año pasado a éste. Yoshihide Suga, el líder político del país, dijo estar "determinado" a acoger unos Juegos "seguros" en Tokio. Serían una señal de "la victoria de la humanidad sobre el coronavirus", según consideró el funcionario durante una sesión parlamentaria.

La afirmación de Suga tuvo lugar unas horas después de que el prestigioso diario inglés The Times informara que el gobierno nipón había decido cancelar los Juegos en Tokio y postular a la capital para acoger los de 2032. En rigor, la eventual decisión de dejar sin efecto las competencias corresponde al Comité Olímpico Internacional (COI), organizador de todos los Juegos Olímpicos, pero sin el respaldo del gobierno local es virtualmente imposible llevarlos a cabo, por su magnitud.

A la manifestación pública del primer ministro se añadió un comunicado del comité organizador de Tokio 2020, que sin referirse directamente a la nota de The Times afirmó que los Juegos Olímpicos siguen adelante y cuentan con el apoyo del premier y las autoridades locales. "Todos nuestros socios en la distribución, incluidos el gobierno nacional, el gobierno metropolitano de Tokio, el Comité Organizador de Tokio 2020, el COI y el Comité Paralímpico Internacional, están plenamente concentrados en realizar los Juegos este verano'', recalca el texto. "Esperamos que la vida pueda volver a la normalidad lo más pronto posible, y continuaremos realizando todos los esfuerzos a fin de prepararnos para unos Juegos seguros'', agrega.

Según el diario británico, que citó el jueves a una fuente anónima integrante de la coalición que está en el poder en Japón, las autoridades nacionales habían asumido en secreto la imposibilidad de organizar los Juegos este año, debido al repunte del coronavirus. The Times indicó también que el gobierno quería asegurarse la asignación de la sede para los primeros Juegos posteriores a los próximos ya concedidos, los de 2024 a París y los de 2028 a Ángeles.

El gobierno nacional, el de la capital, el comité organizador y el COI siguen adelante con la organización, según un comunicado. Fuente: Reuters

Los Juegos Olímpicos de Tokio, cuya inauguración está prevista para el 23 de julio, fueron pospuestos hace 10 meses, cuando sobrevino la pandemia. "Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso apunta a que esto es demasiado difícil'', indicó, según The Times, un miembro prominente de la coalición de gobierno, que no fue identificado por el periódico británico. "En lo personal, no pienso que esto vaya a tener lugar", añadió el funcionario.

Además de los rumores sobre la cancelación, que ya llevan semanas, y del prestigio del gran periódico inglés, existe un antecedente que invita a mantener la duda a pesar de la elíptica desmentida del gobierno y la organización: el año pasado, cuando el mundo ya estaba tomado por la pandemia, el Comité Olímpico Internacional negaba una postergación de Tokio 2020, y a los pocos días, ante la presión de federaciones deportivas y atletas extranjeros, determinó el aplazamiento de los Juegos por 364 días.

Incluso hay algún escepticismo sobre la presunta candidatura de la capital nipona para 2032 en caso de cancelación este año. Que Tokio esperara una década más sería difícil por el costo de mantener las instalaciones de las subsedes, la necesidad de negociar nuevos arrendamientos y otras tareas complicadas. Según cierto cálculo, para estos Juegos ya han sido gastados unos 25.000 millones de dólares, y buena parte de ese dinero corresponde a fondos públicos. Hay más: por miedo a que se agrave la pandemia en el país, la mayoría de la opinión pública japonesa se opone a la celebración de los Juegos de Tokio en este verano y aboga por un nuevo aplazamiento o su cancelación, de acuerdo con sondeos recientes.

Las versiones sobre una cancelación comenzaron a surgir este mes cuando el gobierno japonés colocó a Tokio y otras prefecturas en estado de emergencia para responder a un incremento en los casos de Covid-19. Siempre fueron negadas por el COI, mediante su presidente, Thomas Bach. "En este momento no tenemos razón alguna para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no van a ser inaugurados el 23 de julio'', aseveró este jueves el alemán, que reconoció: "No hay un plan B''.

El alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, asegura que el comienzo de Tokio 2020 será el 23 de julio de este año; el organismo vive centralmente de los derechos televisivos olímpicos, que abarcan 73% de su presupuesto. Fuente: Archivo

El COI, cuya sede está en Suiza, obtiene 73% de sus ingresos a partir de la venta de derechos televisivos. Richard Pound, miembro prominente del organismo, dijo que los Juegos podrían desarrollarse prácticamente sin público, pero con televisación. Un acontecimiento sin espectadores in situ pero transmitido al mundo sería siempre que una cancelación: el COI vive principalmente de los Juegos Olímpicos de verano y los de invierno, que se alternan cada dos años.

Conforme a los criterios de Más información