El sentido mensaje de Alejandro Fantino por la muerte de Jorge Héctor Santos: “Creyó en mí”

Tras conocerse la noticia de la muerte de Jorge Héctor Santos, exdirector de varias radios importantes del país, entre ellas, Mitre y Rivadavia, el periodista Alejandro Fantino le dedicó una sentida despedida en sus redes sociales. En su perfil de Instagram, el conductor de Intratables (América) recordó a su colega y se mostró nostálgico por los momentos que compartieron.

El fallecimiento del también asesor de medios, de 74 años, se conoció este domingo por la tarde domingo, pese a que murió el viernes. La información fue confirmada por Nora Briozzo, exesposa de Santos, a LA NACION: “Lamentablemente (murió) el viernes a la tarde. Recién le hicimos un responso en Jardín de Paz. Tenía una enfermedad difícil, sufrió mucho. Rezamos para que descanse en paz en la luz del señor”.

La triste noticia impactó en las redes sociales, donde se pudieron leer las sentidas despedidas de varias figuras del medio. Una de ellas fue Fantino, quien no dudó en recordar a su exjefe con alegría. “En 1992 el destino me trajo a Buenos Aires. Ese mismo año, la vida me puso delante de este genio de la radio llamado Jorge Héctor Santos”, comenzó relatando el conductor nacido en Santa Fe.

El mensaje de Alejandro Fantino luego de la muerte de Jorge Santos Captura

Luego recordó su llegada a radio Mitre y como “la locura y visión de Jorge” creyeron en su potencial. “Fue ‘a primera vista’. Cuento este detalle para poder explicar su tremenda percepción de captar en un pibe del interior de 21 años (que solo daba clases de tenis) a alguien capaz de relatar la campaña de Boca y de poder forjarse un lugar en esta jungla mediática”, describió en esa misma línea.

Fantino calificó a Santos como su “segundo papá”. Además, siguió destacando sus virtudes como periodista y persona: “Se va un distinto, se va un maestro de muchas y de muchos que hoy triunfan en este medio no solo al aire sino detrás de los micrófonos”.

“¡Descansa en paz Jorge! Y si lo ves a Jorge, mi papá, dale un abrazo porque como un padre que ama a su hijo, siempre supo que le cambiaste la vida al suyo y por eso te sentía su amigo”, concluyó Fantino, no sin antes darle sus condolencias a los familiares de Santos.

Los homenajes y despedidas para Jorge comenzaron a aparecer masivamente durante la tarde del domingo. Más allá de la información que su exesposa dio a este medio, la noticia fue confirmada públicamente por Mariano, su hijo, en el perfil de Twitter Santos.

“Hola a todos. Soy Mariano, hijo de Jorge. Quiero contarles que el cuerpo de mi papá no está más en este mundo. Él marcó para siempre la historia en la radio y en los medios de comunicación. Gracias por los mensajes y el cariño. Gracias, Jorge”, escribió en la plataforma junto con una serie de fotos de su padre.

El mensaje que dejó el hijo de Jorge Santos en la cuenta de Twitter de su padre (Captura)

El posteo de Mariano generó miles de reacciones y cientos de comentarios de usuarios que se mostraron sorprendidos por la dura noticia, le dieron su pésame a Mariano y a Nora y, al igual que Fantino, recordaron qué los unía al periodista.