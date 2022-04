¿Fue penal? La polémica jugada en la que todo Boca le reclamó al VAR

Se jugaban 41 minutos y 37 segundos del complemento de un partido caliente en el que Boca y Lanús igualaban 1 a 1. Fabra desbordó y trató de manar el enésimo centro al área granate. de pronto, toda la Bombonera bramó: ¡Penaaaaaaaaaaaaaaaaaaal”. Sin embargo, todo terminó en corner.

¿Qué pasó? El remate del lateral izquierdo colombiano pegó en el codo izquierdo de Angel González, que venía cerrando. El VAR debió revisar la acción y llamar al árbitro Facundo Tello para que la vea y dé la última palabra. Pero no sucedió.

Todo Boca reclamó esta mano de Ángel González, pero tras el chequeo del VAR, Facundo Tello decidió no cobrarla. ¿Era penal?#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/iMZN1luGzf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 18, 2022

Esa situación fue la que enojó al plantel xeneize. Primero fue Sebastián Villa el que hizo el reclamo público. “La verdad es que no sé para qué está eso del VAR, si no revisan nada. Una mano clarísima y no cobran el penal”, cuestionó el colombiano ante las cámaras de TNT Sports.

Sebastián Villa fue la figura del encuentro, pero al final se quejó por la polémica con el VAR: "Yo no sé para qué está eso. Dicen que lo revisan, pero no revisan nada. Hubo mano clara."#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/DuMWN36rGv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 18, 2022

Más tarde, en conferencia de prensa, Sebastián Battaglia también criticó el hecho de que Tello no haya tenido la posibilidad de revisar la jugada y tomar la decisión.

“Estuvimos viendo la jugada. La pelota le pega claramente en la mano, o nos da esa sanción. Y del VAR no llamaron nunca al árbitro para revisar”, dijo el DT Xeneize. Y agregó: “En su momento dije que quizás el VAR llegaba para hacer justicia y esta vez nos tocó a nosotros una situación que debió ser revisada y no se revisó. Como el otro día con la de Villa o con la mano de Varela, que no escuché a nadie decir que la pelota se había ido antes. Lo concreto es que el VAR debió llamar al árbitro para revisar la jugada. El árbitro no pudo ver la jugada porque es muy rápida. Me llamó la atención que no lo hayan llamado. Es raro”.