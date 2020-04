Con las carreras suspendidas en Churchill Downs, el Kentucky Derby se correrá en forma virtual, para recaudar fondos Crédito: @KentuckyDerby

Cada primer sábado de mayo, el planeta turf se enfoca en Louisville, Kentucky, donde en el hipódromo de Churchill Downs comienza la Triple Corona norteamericana con la disputa del Kentucky Derby. Esta vez, por la postergación de la carrera para el 5 de septiembre por la pandemia del coronavirus, no habrá potrillos en la pista de arena en la fecha habitual, pero sí está previsto un programa solidario de tres horas con la expectativa de recaudar al menos dos millones de dólares. Para eso, se simulará una prueba entre los que han conseguido la máxima proeza hípica. Hasta aquí, las únicas "imitaciones" habían sido las parodias de Jimmy Fallon en su show televisivo, con perros y cerdos, por ejemplo.

"Se invita a los fanáticos a honrar la tradición anual, pero mientras se mantienen saludables en sus casas", sostiene el comunicado, que invita a todos a sintonizar NBC Sports, el canal que tiene los derechos de la competencia. "La carrera virtual, creada por Inspired Entertainment, tendrá 13 participantes y esos serán los ganadores de la Triple Corona. Se utilizarán algoritmos de datos que incluyen información histórica sobre la capacidad de cada caballo, lo que permitirá determinar las probabilidades de sus posibles posiciones finales", explicaron.

Por eso, la transmisión comenzará con las imágenes del Kentucky Derby de 2015, año en el que American Pharoah obtuvo las tres pruebas de la serie y rompió el maleficio de 37 años sin que un potrillo pudiera lograr esa hazaña. Aquél fue el 12º en lograrlo, luego de Sir Barton (1919), Gallant Fox (1930), Omaha (1935), War Admiral (1937), Whirlaway (1941), Count Fleet (1943), Assault (1946), Citation (1948), Secretariat (1973), Seattle Slew (1977) y Affirmed (1978). A ellos se sumó Justify, en 2018. Desde este jueves, dos días antes de la carrera, en la página principal, www.kentuckyderby.com, se puede ingresar para votar al caballo preferido e, independientemente de esa elección, hacer una contribución.

Churchill Downs se comprometió a igualar hasta un millón de dólares las donaciones. Esos fondos llegarán en su mayoría a los servicios de salud del Estado de Kentucky y, en una pequeña proporción, al REIN Fund, un programa diseñado por una fundación para beneficiar a los trabajadores del sector. Se refiere esto último a los afectados por el coronavirus y a los que no estén teniendo ingresos por sus trabajos durante la pandemia, dado que no pueden competir sus caballos, por estar cerrado ese hipódromo. Pero, también, el plan es de difusión y educativo, por lo que la idea incluye acciones como la visita virtual al museo del Derby, un concurso de moda, la muestra de decoraciones para fiestas inspiradas en la prueba y sus símbolos, la lectura de cuentos hípicos y dibujos para los chicos, entre otras cosas. Que el día del Kentucky Derby lo siga siendo aunque no se corra la carrera real.

"Lo más importante es que estamos orgullosos de utilizar esta plataforma como una fuerza para recaudar dinero para esta iniciativa en una emergencia. Por eso, instamos a los fanáticos a unirse desde casa y utilizar #KyDerbyAtHome para compartir la experiencia en las redes sociales", sostuvo Bill Carstanjen, CEO de Churchill Downs Incorporated. "Esta es una fiesta tradicional familiar y mientras esperamos que pueda correrse el 5 de septiembre, creemos que ofrecemos algo por lo que significa la causa y porque la carrera virtual cautivará y desatará debates como cada año", agregó Kevin Flanery, presidente del hipódromo. Sobre ello, ya se ha visto quienes no admiten que este sábado la prueba de esos 13 caballos célebres termine con otro ganador que no sea Secretariat.

En Churchil Downs, se corre el Kentucky Derby desde 1875 y la empresa que lo maneja actualmente posee la plataforma de apuestas más grande de los Estados Unidos. Cada año, 20 caballos van en busca de la gloria en el primer escalón de la Triple Corona, sobre 2000 metros de arena. Esta vez, los 13 que hicieron historia le darán forma a la carrera de solidaridad de todos los tiempos.