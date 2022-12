Gran Premio Carlos Pellegrini: The Punisher dio vuelta la historia y ganó la carrera de San Isidro con el mismo equipo de Village King en 2021

escuchar

Muy buen clima, familias recorriendo los parques del hipódromo de San Isidro, la música marcando el compás junto al repiquetear de los cascos de los caballos, parrillas humeantes y las camisetas argentinas entremezcladas en las tribunas con los infaltables trajes, como para certificar la convivencia de dos de las máximas pasiones populares nacionales encerradas en un puñado de horas. En las vísperas de la definición del Mundial Qatar 2022, este domingo con el seleccionado argentino de fútbol frente al francés, el turf vivió este sábado su gran final de temporada con una propuesta más colorida de lo habitual. Y dio la vuelta olímpica The Punisher, el potrillo vencedor del Gran Premio Carlos Pellegrini (G1) que tiene el mismo equipo del ganador de la temporada anterior, Village King. Otra vez celebraron en el stud Haras El Ángel de Venecia, con un ejemplar entrenado por Carlos Daniel Etchechoury y llevado de las riendas por Martín Valle.

Volvió a llorar de la emoción el jinete, como hace doce meses. Y esta vez tenía motivos adicionales, porque creyó en el zaino como pocos, al punto de que hizo viajar desde Corrientes a su madre para que lo acompañe en la foto si ganaba. Y así fue. Además, públicamente había alertado a todos en sus palabras de ayer a LA NACION: “Tengo un caballo que anda mejor que nunca; hizo una gran pasada, una partida final extraordinaria y por lo que me mostró, los kilos que recibe de ventaja y porque a la presión la tienen otros, voy con entusiasmo”. El cruce de miradas, en medio del llanto y los abrazos, hablaba por sí solo. Como quien dice “yo avisé”.

El GP Carlos Pellegrini

Con esa confianza salió a correrlo, esperando agazapado la recta final detrás del lote de avanzada que comandaba el valiente Irwin. Y en el derecho, Valle fue a buscar el triunfo con la libertad que no tenía El Musical junto a los palos, con el líder como obstáculo. Cuando ambos quedaron en soledad al frente, la carrera iba a ser para el más guapo y el más resistente. Lo fue The Punisher, que con una mucho mejor largada y sin dar ventajas en el desarrollo como en el Jockey Club, dio vuelta el marcador respecto al potrillo del que había llegado a siete cuerpos. Ahora prevaleció por tres cuartos de cuerpo. Detrás de ellos, otro valiente potrillo: El Cid Campeador.

Llevado por Martín Valle, The Punisher dejó atrás a El Musical, en otro día glorioso para el stud Hs. El Ángel de Venecia. Prensa HSI

La nota amarga la dio Durazzo, el favorito, que se lesionó y debió ser desmontado frente a la tribuna Paddock, allí donde, en contraste, antes de la carrera se saltaba haciendo pogo al grito del seleccionado argentino, con el pedido de un campeonato más.

El que ya sí tiene asegurado el título es The Punisher, otra apuesta fuerte de Carlos Felice, el propietario que envió al haras a Village King sin dejarse tentar por la clasificación a la Breeders’ Cup y ahora tiene por delante la misma posibilidad con este otro caballo de llevarlo a competir a esa serie mundial en los Estados Unidos. Un déjà vu.

Todos los premiados por el triunfo de The Punisher, con su dueño, Carlos Felice en el centro y con la copa más grande, y la clasificación a la Breeders' Cup de 2023. Prensa HSI

Antes, San Isidro ofreció otros tres grandes premios. El Félix de Álzaga Unzué (1000m) tuvo un primer cimbronazo en las gateras, cuando el gran favorito Labrado escapó sin su jinete, Wilson Moreyra, instantes previos a la orden de salida. El jinete quedó maldiciendo delante de los tres cuerpos de partidores y su retiro, junto al de Lord Alex, redujo la abultada nómina y cambió el tablero. El otro sacudón lo provocó Just on Time, el potrillo que dio la sorpresa al superar por un cuerpo a la yegua Jumpy Spring, con el suspenso que generó, además, un reclamo en su contra del jockey de la escolta.

No dejaba de gritar de la alegría Rodrigo Bascuñán, debutante en la montura del zaino que no había ganado antes en esa superficie y con el que sus responsables, del stud paranaense Villa María habían tenido la ilusión de correrlo la Polla de Potrillos a mitad de temporada. El destino le tenía reservada otra conquista grande, al igual que para el mendocino, que conquistó su primer éxito de Grupo 1 en la segunda oportunidad que tuvo de afrontar una prueba de ese calibre.

El GP Álzaga Unzué

A eso le siguió otra conquista cuya sorpresa estuvo en la forma en la que la logró Satu, que se impuso de punta a punta, en el tiempo récord de 1m30s90/100 para los 1600 metros y conservó su invicto en el Gran Premio Joaquín S. de Anchorena, donde resistió el asedio de Santo Dios durante todo el trayecto.

El más inexperto del lote asomó al frente enseguida junto a los palos y escapó como si fuera un caballo consagrado, controlando por medio cuerpo a su escolta de la mano de Eduardo Ortega Pavón. Representante del stud Libertadores de América, el potrillo obtuvo esa carrera 20 años después de que venciera el crack Candy Ride, el último en apoderarse de esa cita con la foja inmaculada.

El GP Joaquín S. de Anchorena

La Copa de Plata (2000m) no escapó a las sorpresas que entregó la tarde: Joy Neverland pasó de largo en los metros finales y dejó atrás a las potrancas Milagrosa Sureña y Super Shine, que peleaban el primer puesto y terminaron dejando su duelo para el segundo plano, a tres cuerpos de la vencedora. Como Just on Time, también estrenó jinete en forma triunfal: Brian Enrique.

“Siempre fue una yegua con problemas en la parte trasera. Le teníamos muy buen concepto, pero no podía demostrarlo. La mandamos al campo, volvió... siempre había que parar por algún problemita, pero esta vez creo que es la primera vez que llegó 10 puntos”, explicó Dany Etchechoury, entrenador también de la ganadora del Pellegrini de las hembras.

La Copa de Plata

En medio de la fecha de ayer, el Correo Argentino presentó la primera serie de estampillas postales que conmemoran la historia de la industria turfística nacional. Los ganadores de las grandes citas de la jornada, que también dejaron su sello sobre el césped, pueden ser los protagonistas de las próximas imágenes. Por lo pronto, ya viajaron seguros hasta la gloria. Sobre todo, The Punisher da fe de ello.