Gran Premio República Argentina: en la carrera de las estrategias, Tetaze hizo su juego y se quedó con todo en Palermo

Cuando en marzo ganó el Clásico Otoño (Grupo 2), Tetaze apostó a la velocidad para perder de vista a sus rivales. Este sábado, cuando el Gran Premio República Argentina (G1) aparecía como una encrucijada para los favoritos por la presencia de una yunta que iba a trabajar para asegurar el vértigo en el desarrollo, el caballo entrenado por Roberto Pellegatta salió a la pista de Palermo tras aprender completo el manual de la paciencia. Y lo ejecutó a la perfección, con William Pereyra en sus riendas llevándolo como si lo conociera de toda la vida y como si no fuera la segunda vez que corría con él.

Venció Tetaze en el terreno donde se entrena cada mañana desde que dejó el haras Juan Antonio y en la arena donde se preparó los dos últimos meses para llegar descansado y mantenerse ajeno a las disputas en la punta hasta que fuera necesario. Ser un caballo dúctil, sereno y ambicioso tiene su plus. Con ese factor extra hizo la diferencia, para dejar en el camino por dos cuerpos a Emotion Orpen, que apostó a una atropellada desde lejos mientras su compañero One Samurai se dedicaba, al estilo de las carreras europeas, a forzar la marcha adelante, un juego en el que Strategos no logró evitar entrar y que lo dejó con bajas defensas para el tramo decisivo.

A la expectativa, por capacidad propia y una brillante ejecución del plan, Tetaze hizo su juego y se quedó con todo. Se llevó la quinta victoria de su campaña y la segunda en el más alto nivel, tras obtener el Latinoamericano del año pasado en San Isidro, y se apropió de los 900.000 pesos adicionales del Campeonato Palermo de Oro, al sumar 10 puntos más que Emotion Orpen en las tres etapas. Australis Cheeky, agazapado, apareció en el epílogo para relegar al cuarto puesto a Strategos, el tordillo que llevaba siete primeros puestos en fila e iba por la hazaña máxima, a menos de cinco meses de coronarse rey de la velocidad. Aquello que fue su mejor arma hasta diciembre, esta vez no lo benefició: Eduardo Ortega Pavón, su nuevo jinete por estar lesionado Francisco Gonçalves, no consiguió serenarlo lo suficiente. Pero la derrota no invalida todo lo previo.

El GP República Argentina

Claro que esta vez los aplausos son para Tetaze y su equipo, que aprobaron el examen de nuevo. A los 80 años, Pellegatta conoce de memoria el oficio. Este año, su caballo perdió sólo en aquella épica batalla con Village King por el Miguel A. Martínez de Hoz (G1), en el césped de San Isidro. Es el grupo de notables que tiene la especialidad por estos tiempos. Y en la arena, el zaino del stud Egalite de 9 no perdonó.

Antes y después también hubo estrellas en el festival internacional de Palermo. Los primeros grandes premios para productos quedaron en poder de la potranca Carta Embrujada y el potrillo Fiel Amigo. Una largó mal y llegó muy bien en el Jorge de Atucha, el clásico en el que corrieron cinco invictas. El otro atrapó el Montevideo por varios cuerpos, como para que lo gritaran fuerte en Treinta de Agosto, la localidad bonaerense del partido de Trenque Lauquen donde viven sus dueños.

El GP Jorge de Atucha

Además, Storm Dynamico se llevó el GP De las Américas-OSAF, en la milla, y su primera victoria suprema fue el premio a una campaña notable, dotada de 13 primeros puestos en 20 salidas y jamás debajo del tercero. Su jockey, Gonzalo Hahn, no levantaba un trofeo de ese nivel desde 2010, y su cuidador, Ángel Piana, había obtenido un solo Grupo 1, en 2013.

El GP De las Américas

Lo de Blue Stripe fue agregarle guapeza a su condición de fondista para quedarse con el Criadores en un final de cabeza y medio pescuezo. Eso le valió, además, el pasaje a la Breeders’ Cup, el festival de carreras estadounidense que se llevará a cabo en Del Mar, uno de los hipódromos de California, en noviembre.

El GP Criadores

Y el cierre llegó con Fondo Tropical, tordillo hijo de Zensational como Strategos, que fue el más veloz en el Ciudad de Buenos Aires, cuando la noche y las restricciones sanitarias ponían punto final a festejos que ya eran contrarreloj.