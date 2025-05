Gran Premio República Argentina: Need You Tonight ganó y su jockey se puso a llorar

Seis grandes premios, seis figuras estelares. En Palermo, el Día del Trabajador es sinónimo de una de las fechas premium de la temporada y eso incluye en esa media docena de clásicos notables al República Argentina, ganado este jueves por Need You Tonight para que el jockey Maximiliano Aserito logre su primer Grupo 1 y estalle en llanto desde que cruzó el disco hasta poco antes de la entrega de trofeos, de la alegría.

“Soñaba con este día desde el primero que empecé a correr, y mucho más seguido desde que monto a este caballo. Es demasiada emoción, son muchas cosas juntas que se me pasan por la mente en este momento", llegó a confesarle a LA NACION en medio de la coronación, cuando su obra ya era un hecho, tras fabricar un desarrollo como el que tenía en la cabeza junto a la almohada una y otra noche.

La celebración del jockey Maximiliano Aserito, en familia, tras ganar con Need You Tonight el República Argentina (G1), en Palermo.

Si fuera fútbol se diría que Need You Tonight dio vuelta la serie. Había quedado segundo de Crazy Talent el mes pasado en otro clásico del mismo calibre. Esta vez, con la libertad en la recta final que le faltó aquella tarde, lo derrotó por tres cuerpos y se quedó con la carrera y con el Campeonato Palermo. Entonces, fue todo algarabía para la gente del El Wing, que como criador también celebró el primer éxito grande de una cría propia, y el equipo de Roberto Pellegatta (h).

El Gran Premio República Argentina

Sarawak Rim también tuvo una dulce revancha sobre Martana, dos meses después de haber terminado en el orden inverso. Ya con experiencia en la distancia y en los clásicos, se quedó con el Criadores (2000 metros), el Campeonato de Palermo y la clasificación a la Breeders’ Cup, del 1 de noviembre en Del Mar, el hipódromo de San Diego, en California.

En la tercera victoria de ese nivel en el día para el jockey William Pereyra, en un hecho inédito en su trayectoria, la yegua le dio, además, la primera gran alegría al stud Los Melli, que no había levantado nunca un trofeo de esta categoría. Para el entrenador Juan Franco Saldivia fue el segundo éxito grande de la fecha, conseguido aquí con una zaina con una historia particular: su criador, el haras Firmamento, compró de destete a la madre, Sarawak Top, y más tarde sacó a la venta no solo a la yegua sino también a su progenitora, una nieta de una gran ligera de La Quebrada como Sarawak.

El Gran Premio Criadores

El Éxito ganó en las últimas siete oportunidades que fue llevado a Palermo, donde sólo fue vencido en el estreno en julio de 2023, y esa cosecha incluye dos veces el Gran Premio De las Américas - OSAF (G1-1600m), que este jueves se llevó por segundo año seguido. Montado por segunda vez por Francisco Gonçalves, se sobrepuso a una salida tropezando e igualmente dejó a dos cuerpos a sus perseguidores, que fueron los que le pusieron el suspenso al cierre: Storm Sound le sacó el segundo lugar a Folie Ninja por el hocico. El caballo del stud F. Enrique se impuso en las cuatro competencias que disputó este año.

El Gran Premio De las Américas

Los clásicos para potrancas y potrillos tuvieron varios denominadores en común: William Pereyra, Gouverneur Morris y La Pasión. Son el jockey, el padrillo y el criador de Roshita, vencedora del Jorge de Atucha por seis cuerpos, y de Amor de Contramano, ganador del Montevideo por diez cuerpos una hora después. Un doblete de Grupo 1 en las dos primeras pruebas de esa categoría para la generación 2022 en el país.

Roshita es invicta en tres carreras, todas por amplio margen y en la misma pista. Fue a perseguir a la puntera Go Clari Go, la superó en la recta final y se distanció a voluntad, para responder a la confianza que le tenía desde antes de su debut el entrenador Carly Etchechoury. Así, le permitió volver a levantar una copa de ese nivel al stud La Pasión, a un año y medio de la conquista de Romance Sea en el Selección.

El Gran Premio Jorge de Atucha

Amor de Contramano es un tordillo con pinta de fondista que ya apila dos victorias seguidas en la media distancia. Su preparador, Juan Franco Saldivia, se ilusiona con verlo en los Estados Unidos más adelante, si es que no se concreta una venta antes. Ojos Claros compartió la crianza, Las Canarias lo compró en la subasta de abril de 2024 y un año después ya dejó su huella en la cancha donde el 28 de junio tendrá el Estrellas Juvenile.

El Gran Premio Montevideo

Con los reflectores funcionando a pleno y las cámaras y los teléfonos celulares siguiendo cada paso de Labrado, ya al anochecer El Mejor Recuerdo dio el golpe en el Ciudad de Buenos Aires (G1-1000m), que sobre el disco le sacó el primer puesto a la yegua Lagoa Azul, por medio pescuezo. Detrás de ellos, en su regreso luego de cuatro meses y medio sin competir, el tricampeón de la especialidad ofreció su corazón para mantenerse en el podio, pero quedó en segundo plano en la definición.

A los 5 años y con Eduardo Ortega Pavón en su silla por primera vez, el caballo entrenado en Rosario por Daniel Cima parece haber encontrado el pico de rendimiento: lleva seis primeros seguidos, en tres pistas diferentes, y el primer desafío en una prueba de recta pura, tras 19 participaciones en carreras de codo, no pudo tener un mejor final para el representante de Haras Don Julián, otra caballeriza que vivió su jornada más memorable.

El Ciudad de Buenos Aires