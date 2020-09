Authentic, con John Velázquez, se mantuvo primero ante el avance del gran favorito Tiz The Law en el Kentucky Derby Fuente: AFP - Crédito: Jamie Squire

Carlos Delfino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2020 • 22:09

Algunos dirán que ha sido el Kentucky Derby más maléfico que se recuerde el de este sábado en Churchill Downs, aplazado cuatro meses por la pandemia del coronavirus e inéditamente sin espectadores en sus tribunas (aunque demasiados en el Paddock). Sin embargo, los dueños y el equipo de trabajo del ganador, Authentic, lo recordarán como uno de los días más lindos que hayan vivido, incluso pese a los porrazos. Su potrillo destronó al campeón, Tiz the Law.

La carrera que abre la Triple Corona de los Estados Unidos, esta vez pasó a ser el eslabón intermedio de una serie que venía endiablada. El propio Bob Baffert, entrenador del vencedor, venía lamentándose mes a mes la baja de alguno de sus caballos, incluyendo al invicto Nadal, y debe haberse querido volver a su casa en California cuando perdió minutos antes de la cita a otro de los que había llevado a Louisville. Pero ahí estaba Authentic, en modo patovica, para plantarse adelante desde el inicio y reservar energías para el tramo final, al encontrarse de golpe con el favorito a su derecha.

El video del Kentucky Derby

Lucharon toda la recta, cabeza a cabeza. O casi toda, porque cuando más cerca se veía el disco, más ritmo tenía el puntero para quitarse de encima al aspirante a la hazaña hípica más deseada. Le ganó por un cuerpo y no habrá triplecoronado este año, como iban presagiando quienes veían a Tiz the Law humillar a sus rivales en cada salida de esta temporada mientras perdía energías al resto. El caballo que venía de imponerse con el último aliento en los 1800m de Monmouth Park encontró reservas extras para guapear esta vez en 2000 metros. Y Churchill Downs parece la kryptonita de Tiz the Law, que sólo ha perdido dos veces y ambas fueron en sus únicos viajes a esa pista.

Cuando al favorito le tocó el cajón número 17, lugar del que nunca ha salido un ganador del Kentucky Derby, en su establo se propusieron no pensar en la mala fortuna. Al final, ese número fue sólo su mandil, ya que la prueba perdió más protagonistas en las horas previas. Pero el maleficio quedó y, aunque su jinete Manuel Franco buscaba rivales mirando hacia atrás antes de igualar la línea de Authentic al final de la última curva, su caballo encontró una muralla adelante.

Authentic se asustó cuando le pusieron las tradicionales rosas y el entrenador Bob Baffert terminó en el suelo, mientras John Velázquez intentaba controlar al ganador del Kentucky Derby Crédito: Jeff Roberson

Tercero terminó Mr. Bigs News, cuyo dueño definió hace apenas unas semanas que se animarían a correrlo, tras sus bajos rendimientos en los dos clásicos de Grupo que había disputado. En condiciones normales, no tenía puntos para entrar a la carrera ni como suplente. Cuarto fue Honor A.P., transformado en una locomotora sin frenos para recuperarse en el desarrollo de un golpe que lo dejó último en la salida y muy lejos ya al pasar por primera vez frente al disco.

El "himno" del Kentucky Derby

La competencia fue perdiendo figuras, por lesiones o cambios de planes, durante los cuatro meses que transcurrieron desde su fecha original, el primer sábado de mayo, hasta aquí. Y, paradójicamente, justo la edición para la que se compró un partidor especial con 20 gateras, no hubo esa cantidad de potrillos disponibles para llenarlo.

Art Collector se lesionó la mañana del sorteo de gateras. King Guillermo levantó fiebre el jueves y lo retiraron. Finnick the Fierce, el que perdió un ojo por una catarata congénita, se lo quitó de la cita la tarde previa, sin dar explicaciones públicas, aunque se especulaba que cuando se descartó la posibilidad de lluvia se diluyeron sus ambiciones. Y por si parecía poco, Thousand Words, nervioso, se cayó en la redonda mientras le ponían la montura minutos antes de la prueba y se optó por evitarle una exigencia extra en ese estado.

La caída de Thousand Words

Esta es la sexta victoria en el Kentucky Derby para Baffert, igualando el número récord de Ben Jones. El jockey John Velázquez, una leyenda puertorriqueña de 48 años, aseguró que se trata del gran premio número 200 de su trayectoria. Por lo pronto, ya tenía dos Derby en su palmarés, los de 2011 y 2017, asociado a otros dos preparadores: Graham Motion y Todd Pletcher, respectivamente.

El jockey John Velazquez logró su tercer Kentucky Derby, que es el sexto de Bob Baffert (izq.) Fuente: AFP - Crédito: Andy Lyons

Al momento de la tradicional foto alrededor del caballo, Authentic se asustó cuando le pusieron la guirnalda de 554 rosas rojas para los ganadores de esta carrera y, con demasiada gente alrededor, el movimiento terminó con más gente por el piso. Baffert fue uno de ellos, piernas para arriba, y fue ayudado a reincorporarse mientras Velázquez serenaba al caballo. Incluso tras la carrera, el Kentucky Derby seguía dando golpes de escena.

El entrenador Bob Baffert cayó en la ceremonia de la fotografia, cuando Authentic se asustó Fuente: AP - Crédito: Jeff Roberson