El bombazo de Carlos Ulberg que anestesió a Dominick Reyes y lo encamina a la pelea por el título de los semipesado de UFC

La expectativa por ver a Carlos Ulberg y a Dominick Reyes frente a frente quedó completamente satisfecha en el combate estelar de UFC Perth. Dos noqueadores sobre el octágono y un bombazo brutal de Ulberg cerraron el duelo en el primer round para sumar su novena victoria consecutiva en la división y para consolidarse como un serio candidato a pelear por el título de los semipesados.

Los fanáticos esperaban un choque de mucho intercambio y no defraudaron en el arranque de la pelea. Por eso Ulberg presionó desde el arranque del combate salió a dominar el octágono y forzó a Reyes a retroceder, que sabía muy bien que enfrente tenía un rival con mucho poder en su pegada, por eso no quería exponerse. Pero el neozelandés tenía un plan trazado y lo respetó a la perfección: esperar el momento que abra la defensa Reyes para conectar.

WOOOOOW! Carlos Ulberg noquea a Dominick Reyes 🤯 #UFCPerth pic.twitter.com/o1UrWJN1Rv — UFC Español (@UFCEspanol) September 28, 2025

La paciencia de Ulberg tuvo su premio por que el momento que esperaba llegó cuando logró que Reyes aceptara el intercambio de golpes. El neozelandés conectó un jab de izquierda seguido de un demoledor gancho de derecha que impactó de lleno en la mandíbula del excampeón interino. Reyes cayó de inmediato mientras el árbitro Marc Goddard intervino para detener la pelea ante los gritos enloquecidos de los fanáticos australianos que celebraron semejante nocaut.

Tras el combate Ulberg estaba desbordado de la alegría y frente a los micrófonos de la transmisión oficial dijo: “Eso es exactamente lo que queríamos. Acabo de hablar con Hunter [Campbell] y vamos a conversar para volar a Las Vegas y presenciar el combate por el título. Todo lo mejor para ellos, pero yo estaré allí en persona”.

El deseo del ganador es tener una oportunidad de pelear por el título de los semipesados, por eso pretende formar parte de la velada del sábado próximo en UFC 320, cuando se enfrente Magomed Ankalaev y Alex Pereira que van por el campeonato de los semipesados. Por eso Ulberg aprovechó la oportunidad de mandar un mensaje a la organización: “¡I’m coming! (“Estoy llegando”) Voy por el cinturón“.

Carlos Ulberg se va de Australia victorioso tras conseguir la victoria por nocaut sobre Dominick Reyes 🏆 #UFCPerth pic.twitter.com/kYzmNLxaOP — UFC Español (@UFCEspanol) September 28, 2025

El triunfo de Ulberg lo consolida como el contendiente número uno de la división. Su racha de nueve victorias y su capacidad para finalizar peleas lo colocan en la primera fila para enfrentarse con el ganador de Ankalaev vs. Pereira. Mientras que Reyes quedó relegado en su carrera, ya que el estadounidense llegaba con tres victorias consecutivas por nocaut, tras un período complicado que incluyó una polémica derrota ante Jon Jones en 2020. Con esta derrota, su registro queda ahora en 3-5 en sus últimas ocho peleas.