Un alcanzapelotas reveló el insólito diálogo que tuvo con Lionel Messi en la mitad del partido: “No lo escuchaba”

El paso de la selección argentina por el país dejó muchas anécdotas: la mayoría de ellas, muy alegres. Sin embargo, un joven alcanzapelotas se llevó una sensación agridulce del estadio Madre de Ciudades, donde La Scaloneta jugó frente a Curazao.

Siempre competitivo, aún, en el partido más amistoso que pueda imaginarse, La Pulga “apuró” al alcanzapelotas que, en su criterio, demoraba en darle el balón al arquero Eloy Room. Particularmente metido en el partido, quizás, por las ganas de llegar al gol 100 con La Albiceleste, Leo le pidió al juvenil mayor premura a la hora de hacer su trabajo.

“¡Ey! La pelota”, logra leerse de los labios de Messi, según captaron las cámaras de TyC Sports. Con gesto paternal, además, ensayó un “dale”. Cuando finalizó su tarea, Lionel levantó su dedo pulgar en señal de aprobación para el juvenil, acompañado de una sonrisa. Sin embargo, el 10 no había sido el único que quería apurar el trámite. Ante la demora del arquero para sacar, Pablo Aimar ya se había acercado al juez de línea para hacerle el mismo pedido.

En diálogo con TyC Sports, el alcanzapelotas se refirió al tema, y aseguró que no pudo oír con claridad las palabras del capitán. “Te cag... a ped... Messi”, le dijo, en broma, el periodista. “Y, no sé, porque la pelota estaba adentro. Estaba hablando el arquero y me estaba hablando él, no lo escuchaba”, respondió. “Te miró, te señaló”, le remarcó el cronista.

Lionel Messi retó a un alcanzapelotas: la palabra del juvenil

“Sí, después, cuando lo he visto, me ha dicho todo bien igual, pero me c... a p...”, admitió el joven, quien aseguró que “no está bueno” que te rete Messi, pero sí que le haya dirigido la palabra. La historia tuvo un final feliz, ya que el 10 de la selección no sólo llegó a los 100 goles, sino que marcó tres tantos, y el encuentro finalizó 7-0 en favor de Argentina.

El diálogo entre Messi y el arquero de Curazao

Después del partido, el vapuleado Eloy Room, que encajó siete goles, se llevó la camiseta de Lionel Messi, y en una entrevista con el mismo medio televisivo, reveló el diálogo que tuvo con el futbolista de 35 años: “Increíble. Un sueño hecho realidad. Todo el mundo es fan de Messi y yo jugué contra él, fue un partido duro, me hizo algunos goles, pero también tapé algunos buenos tiros de él. Después del partido, él me dijo eso también, que había tenido atajadas buenas, y eso significa mucho para mí”.

A la vez, el arquero se mostró sorprendido de que Messi también le pidió su remera: “Pensé: probablemente no la necesite. Pero enseguida me la pidió. Así que las intercambiamos. Lo felicité y él me felicitó por algunas atajadas. Fue una alegría oír eso de parte de un gran jugador. Fue muy amable y sincero” dijo.

