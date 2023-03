Compartió el mensaje mundialista que encontró en un cementerio y conmovió a todos en las redes

escuchar

El 18 de diciembre de 2022 es una fecha que quedó grabada a fuego para los hinchas de la selección argentina. En Lusail, Qatar, la albiceleste enfrentó un partido histórico, lleno de condimentos atrapantes, que finalizó 3-3 y derivó en una tanda de penales donde el tiempo se hizo eterno para cortar una sequía de 36 años sin títulos.

Tanto en Medio Oriente como en la Argentina, el país se paralizó por este evento que se realiza cada cuatro años y consagra a una selección entre las 32 participantes. Tras llevarse el logro mayor, la selección argentina encandiló a los fanáticos, que recordarán ese día por el resto de sus vidas.

Como un método de festejo, las personas acudieron a los tatuajes y otros, apelaron a un costado más emotivo y emocional. Así fue como en las redes sociales, un lugar que suele reflejar las mayores pasiones de los usuarios, una chica identificada como Tam relató en Twitter las emotivas palabras dirigidas a un abuelo que encontró en un cementerio.

"Somos campeones del mundo, abuelo", relata este conmovedor mensaje encontrado en un cementerio

“Somos campeones mundiales, abuelo. Messi ya sabe cuanto pesa la copa. Me hubieses encantado ver la final con vos, yo sé que estuviste ahí con nosotros. Te extraño mucho”, se observa en la foto, con un mensaje escrito de puño y letra en un cuaderno. Para entender un poco más de este momento, la creadora del contenido explicó cómo dio con ese manuscrito: “Hoy fui al cementerio y hay un cuaderno donde dejar mensajes y me encontré este”, señaló.

Tras su publicación, el posteo alcanzó los 1500 retweets y 34 mil likes (o ”me gusta) lo que conllevó a que otros usuarios interactúen y dejen sus comentarios al respecto.

“En medio del festejo me acordé de cuando me abracé con mi papá cuando pasamos a la final en el 2014, y pensé en lo mucho que me hubiese gustado celebrar esto también con él”; “En la primera persona que pensé cuando ganamos, es en mi abuela. Así que entiendo perfectamente” y “Me recordó a mi primo. Amaba el fútbol. En lo primero que pensé cuando ganó la selección fue en él. Ojalá pudiera haber visto ganar su primer mundial de la selección y emocionarse tanto como yo”, fueron las menciones destacadas con experiencias similares por la pérdida de seres queridos.

El arquero de Curazao contó cómo fue la historia para quedarse con la camiseta de Messi

El acercamiento del público con la selección argentina generó un idilio tal que hasta los contrincantes de turno buscan interactuar con los jugadores. Así fue como el arquero de Curazao, quien recibió siete goles por parte de La Scaloneta, buscó a Lionel Messi para intercambiar su camiseta.

El momento del cambio y la camiseta de Lionel Messi que se llevó el arquero de Curazao Instagram @eloyroom

“Los sueños se hacen realidad”, subrayó el guardameta que se desempeña en el Columbus Crew, de la liga estadounidense llamada MLS. Posterior a ese momento que subió a su Instagram, reposteó un video de un fanático donde se lo observa al arquero junto con Messi en el momento del intercambio de camisetas.

