Un árbitro tomó una decisión que consideraron injusta y comenzaron a golpearlo: el video

Un árbitro de Balcarce, Pablo Gajardo, fue agredido ayer por la tarde durante un partido de fútbol entre Boca Juniors y el Club Ferroviarios de la liga femenina. Fueron las jugadoras de ese último equipo quienes reaccionaron con violencia cuando el hombre dio un fallo que consideraron injusto. El juez determinó echar del juego a dos de ellas y terminado el partido hizo la denuncia ante a comisaría local.

El hecho se dio en la cancha de Boca Juniors de Balcarce, donde se daba un partido pendiente por la séptima fecha entre el local y Ferroviarios. A los 20 minutos del segundo tiempo, según detalla el medio local El diario Balcarce, dos jugadoras se disputaban la pelota cuando una de ellas (la de Boca) se patinó y golpeó a la otra. El árbitro interpretó que eso no era para penalizar, pero las jugadoras de Ferroviarios comenzaron a protestar hasta que una de ellas golpeó con su puño la cabeza de Gajardo.

El árbitro decidió entonces expulsar a varias jugadoras de Ferroviarios y suspendió el partido. Tras ello, fue al Hospital Municipal, donde le diagnosticaron traumatismos graves en el sector de la nunca y el oído; luego realizó la denuncia por la agresión en la comisaría local.

Así fue la agresión que recibió el árbitro en un partido de fútbol femenino en Balcarce

El descargo de Ferroviarios

Por su parte, la entrenadora de Ferroviarios, Valeria Galván, expresó: “Las jugadoras están muy golpeadas por lo que pasó. Hace dos años que venimos trabajando en concientizar sobre los juegos limpios y sobre la violencia, pero no para que un árbitro abuse de su poder frente a ellas. Porque fue eso lo que pasó”.

Además, señaló que Gajardo fue quien “incitó a la violencia y no cumplió con su rol de árbitro, insultó a las jugadoras caídas, tuvo soberbia, fue amenazante, irrespetuoso y beneficioso para el equipo rival, estuvo amenazando con cortar el partido por las dos tribunas, inoperante mal”.

En marzo ya se dio un antecedente de violencia en esta liga. El árbitro Sebastián Dipierro y la asistente Yanina Bustamante fueron agredidos por unos simpatizantes de Ferroviarios en la localidad de San Manuel, por la 2a fecha del certamen de la Liga Balcarceña. Por ello, hubo siete jugadoras expulsadas.

“Opaca todo el trabajo que vienen realizando las mujeres”

El presidente de la Liga Balcarceña de Fútbol, Emiliano López, expresó su parecer sobre el tema. “No se puede llegar a estos actos tan graves de violencia. Es lamentable que pasen estas cosas, siendo que desde la Liga estamos trabajando mucho en esto y más en el fútbol femenino, porque sabemos que las chicas no están acostumbradas al reglamento del fútbol oficial y creo que ellas no miden las posibles sanciones que pueden llegar a tener. Venimos hablando con las instituciones para que no pasen estos hechos”, explicó.

Además de negar que se analice la presencia de efectivos policiales para evitar los hechos de violencia en los partidos, lamentó que el trabajo de las mujeres en la liga femenina de fútbol se eche a perder.

“Los clubes saben que no hay posibilidad de que la Policía pueda cubrir el femenino por la cantidad de efectivos que se necesitan”, opinó.

Asimismo dijo: “Se opaca todo el trabajo que vienen realizando las mujeres como así también todo el trabajo que se hace desde la Liga y desde los clubes. Venimos trabajando entre todos para que el fútbol crezca y este hecho tira todo por la borda”.