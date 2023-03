Un arquero denunció que un exentrenador de un equipo grande de zona Sur le ofreció dólares para que se ”tire para atrás”

escuchar

Un arquero del ascenso del fútbol argentino denunció a través de sus redes sociales que un “actual director técnico del exterior” intentó ofrecerle dólares a cambio de que su equipo pierda y que él se “tire para atrás”. Se trata de Javier Balbuena, el arquero de Puerto Nuevo, un conjunto que milita en la Primera C, quien amenazó con dar el nombre de la persona si esta volvía a comunicarse.

El futbolista de 31 años que jugó en Yupanqui, Muñiz, Alem y Centro Español decidió expresar mediante una historia en Instagram lo que le habían propuesto en la previa del último partido que disputó. “No soy de hablar, el que me conoce sabe cómo soy. Pero este triunfo se lo dedico a esa persona que ayer [por el fin de semana] me llamó y está metido en las apuestas”, dijo en la primera parte de su posteo.

El posteo de Javier Balbuena en Instagram

Acto seguido, vinculó ese pedido con un DT que dirige en el exterior, sin detallar nombres ni países ni equipos. “Lo peor es que fue técnico de un equipo grande de zona Sur, me ofreció dólares para que me tire para atrás, encima sigue dirigiendo en el exterior… Increíble que un actual DT esté metido en las apuestas y ofrezca esto a los jugadores”, exclamó.

Asimismo, dejó en claro que nunca aceptaría un ofrecimiento como ese por respeto al club del cual es hincha. “Ayer me reservé la respuesta cuando me ofreciste eso, pero te respondo por acá. Seremos un equipo humilde, con carencias como todos los del Ascenso, pero jamás aceptaría algo que perjudique al club que tanto quiero, en el que me siento un hincha más”.

Por último, advirtió que si vuelve a contactarse, hará pública la identidad del DT. “Vamos a dejar el nombre de Puerto Nuevo bien alto. Te recomiendo no llamar más a ninguno de los míos porque ahí si tiro tu nombre y apellido. Vamos Puerto carajo. Dios es fiel”, sentenció Balbuena.

El equipo oriundo de Campana solo acumuló cuatro puntos en sus cinco partidos anteriores y está penúltimo en la tabla de posiciones de la Primera C peleando el descenso. Sin embargo, el torneo recién va por la sexta fecha de 38 por jugarse y la mala racha podría cambiar.

Antecedente en el ascenso

Una situación similar se vivió en el fútbol argentino cuando el club El Porvenir denunció a futbolistas de su equipo involucrados en el cobro de apuestas deportivas ilegales y que fueron acusados de jugar al menos en siete partidos. La situación desembocó en trompadas en un vestuario y en rescisión de contratos de algunos jugadores.

La comisión directiva de El Porvenir, que milita en la primera C, realizó la denuncia ante una comisaría de Lanús para que la Justicia investigue quiénes son los deportistas involucrados. El propio presidente, Enrique Merelas, realizó la presentación este lunes, y según se señala en el escrito, el día anterior hubo una pelea en el vestuario entre jugadores del propio equipo. Además, la dirigencia publicó un comunicado en referencia a los hechos.

El incidente comenzó luego de que el arquero Diego Córdoba fuera a hablar con el máximo dirigente de la institución de Gerli para comentarle lo que estaba sucediendo con algunos compañeros. En primer término, El Porvenir desafectó a cuatro futbolistas presuntamente involucrados, pero habría más. Ellos habrían recibido dinero en las siete fechas que transcurrieron del certamen de la primera C, por hacerse goles en contra o por tirar la pelota a un córner una determinada cantidad de veces.

El tema explotó luego de que varios jugadores confesaran que habían cobrado dinero; ellos fueron echados del camarín por los compañeros que no habían participado en la estafa. Hasta el momento, el equipo no ganó ningún encuentro y marcha último, con dos unidades al cabo de las siete jornadas. Según testigos, en esos partidos existieron situaciones confusas o poco comunes y eso habría sido el detonante de las sospechas.

