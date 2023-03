Osvaldo Ardiles criticó duramente a Rodrigo de Paul por afirmar que la selección argentina actual es la mejor de la historia

escuchar

Cuando Rodrigo de Paul opinó recientemente en una entrevista con TyC Sports que la selección argentina actual, que viene de obtener la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar, es la mejor de la historia, incluso por encima de las demás campeonas del mundo en 1978 y 1986, buscó alivianar sus dichos con una frase que resultó ser fútil: “No quiero que se me enoje nadie porque Argentina tiene una historia sumamente importante y rica”. Desde entonces, el efecto que generó fue exactamente el contrario: otros campeones del pasado como Mario Kempes, Pedro Pasculli y Ubaldo Fillol se vieron obligados a contestarle al volante de Atlético de Madrid para no ser menos, y en las últimas horas se sumó también Osvaldo Ardiles con su opinión.

El ex volante de Instituto, Belgrano y Huracán, que además jugó varias temporadas en el fútbol inglés, dialogó con el programa radial cordobés Futbolémico, y ante la consulta sobre aquellos dichos eligió eludir la discusión, no sin antes lanzar fuertes críticas a De Paul: “Él tiene derecho a decir lo que quiera. En primer lugar, me pareció una declaración pueril, de nene. Me parece que no hacía falta que la hiciera, me parece un poquito desubicado. No me gustó. No tendría por qué meterse en ese terreno”, aseveró Ardiles, integrante del equipo que consiguió el campeonato mundial como local. “Todos somos campeones del mundo, todos tenemos un respeto muy especial por todos. Yo de ninguna manera voy a entrar en la polémica. Me pareció una opinión de alguien no tan seguro de sí mismo”, continuó.

Osvaldo Ardiles consideró que Rodrigo de Paul es "alguien no tan seguro de sí mismo" con respecto a sus declaraciones sobre la selección argentina Archivo

El cordobés, de 70 años, continuó en su argumentación al reconocer a otros futbolistas que no pudieron alzar el máximo trofeo del fútbol: “El hecho de ser campeón del mundo lo tenés por vos por toda tu vida. Es un galardón para siempre. Pero de ninguna manera significa que yo fui mejor que otros. Riquelme, por ejemplo, no ganó la Copa del Mundo, Agüero tampoco. ¿Eso qué significa? ¿Que están un escalón por debajo de los demás? No. Hay jugadores que ganaron la Copa del Mundo y no le pueden atar los botines a Riquelme”, aseguró Ardiles.

Por fuera de aquella discusión, el Pitón también se mostró muy contento por el presente de Instituto, club del cual es hincha confeso y que consiguió el ascenso a primera división por primera vez en 17 años: “Estoy totalmente encantado. Para el que es del interior, sobre todo para Instituto, que es su primer año en el fútbol grande, no es nada fácil jugar en Buenos Aires porque tenés absolutamente todo en contra”, valoró, dando como ejemplo el encuentro más reciente de la Gloria: “Sobre todo en un lugar con tanta historia como la cancha de Independiente, aunque no esté pasando un buen momento. Era un partido muy difícil, ir perdiendo 2-0 y empatar 2-2 tiene muy buenos augurios”.

El presente de Cuti Romero

Tottenham Hotspur marcó a fuego la carrera de Ardiles, quien hizo historia junto a Ricardo Villa cuando se convirtieron en los primeros argentinos en arribar en Inglaterra, lugar donde luego se convirtió en leyenda, director técnico y actualmente embajador. Y como tal se mostró siempre cerca de los jugadores y entrenadores del país que lo sucedieron, desde Mauricio Pochettino hasta Erik Lamela. Lo que ocurre con Cristian “Cuti” Romero va aún más allá al compartir también la provincia, pero el ex volante también considera que su impacto es profundamente positivo: “El Cuti es uno de los mejores del Tottenham, el segundo mejor detrás de Harry Kane. Lo digo por el corazón argentino y cordobés, no lo diría si no fuera así. Fundamentalmente veo todos los partidos y esa es mi opinión, no estoy equivocado para nada”, proclamó orgulloso.

Ardiles fue el encargado de reconocer a Cristian Romero en el estadio de Tottenham, cuando el Cuti regresó después de haber sido campeón del mundo en Qatar Tottenham Hotspur FC - Tottenham Hotspur FC

También dio su opinión de otros integrantes del plantel en Qatar, incluyendo el jugador con el que más se sintió identificado: “Me gustó muchísimo Enzo Fernández, un gran jugador. Es un poquito como yo, puede jugar a la izquierda a la derecha, defender y atacar cuando hace falta. Lo tenemos en el Chelsea, lo voy a ver seguido, es joven y tiene un gran futuro”, ponderó sobre el ex River, y luego se mostró precavido al opinar sobre la eterna comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona “No estoy seguro de que Messi sea mejor que Maradona, hay que tener cuidado. ¿Quién fue mejor? Depende. Si me dicen Messi, me imagino la edad del que lo dice. Los últimos dos o tres años fueron un sueño para Messi, quizá no jugando tan bien en el Paris Saint-Germain, y sí en la selección, que era lo que él quería”, evaluó.

