Está confirmado: desde el Inter de Miami invitaron a un equipo argentino a jugar un amistoso y ya tiene fecha, el 17 de febrero del año que viene. Ese plantel que -si la AFA lo autoriza- disputará el encuentro con el equipo estadounidense donde Lionel Messi oficia de capitán es Newell’s Old Boys de Rosario, el club donde el 10 argentino tiene su corazón.

La noticia fue informada anoche por el presidente de la Lepra, Ignacio Astore, quien reveló que recibió una invitación exclusiva que llegó desde Miami para que se sumen a ese encuentro. “Nosotros tenemos una propuesta formal por escrito que fue enviada por correo, del Inter de Miami, para invitarnos el 17 de febrero a competir en la presentación del equipo y la camiseta”, aseguró el dirigente anoche en Radio 2.

También contó que él viajará entre el 14 y el 18 de noviembre a Estados Unidos para conocer “el formato, las condiciones y el lugar de concentración” antes del evento, y adelantó que, tras eso, presentará una propuesta formal a la AFA.

Newell’s fue invitado a jugar con el equipo de Lionel Messi en Miami Fotobaires

“Es un partido que no va a demandar más de cuatro o cinco días, como mucho, entonces hay que pedir autorización porque el torneo [local] empieza a fines de enero, por lo que puede haber algún párate, adelantamiento o atraso de algún partido. Pero la idea es, como hacen los otros clubes del fútbol argentino, poder ir, competir, que se muestre la institución. Y lógicamente que no es pretemporada. Es un partido amistoso y nos volvemos”, indicó Astore, quien sin embargo descontó que contará con el aval de la asociación que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

En tanto, dijo no saber quién ideó este partido, pero consideró que seguramente tuvo que ver no solo Messi, sino el entrenador del Inter e ídolo del club rosarino, Gerardo “Tata” Martino; y Maximiliano Rodríguez, exjugador de Newell’s que estuvo en el DRV PNK Stadium cuando el capitán de la selección debutó en la Leagues Cup. “Nunca vamos a saber [de quién surge]. Pero es indudable que nace de esas tres figuras. Viene de allá la invitación, viene de ellos. Quién de los tres fue el precursor, yo no lo sé. Pero de los dos, de los tres, o de un acuerdo entre ellos, viene”, deslizó.

Martino, Messi y Maxi Rodríguez, ídolos de Newell's

Por otra parte, Astore fue consultado por si Gabriel Heinze seguirá a cargo del plantel rojinegro ese 17 de febrero, sobre todo después de las críticas que le llovieron por perder 1 a 0 el clásico con su eterno rival, Rosario Central, en el minuto 86 de juego, el pasado 30 de septiembre.

“Para nosotros el proceso es muy bueno, son muy profesionales en su trabajo, son muy buenos entrenadores. Newell’s merece este tipo de procesos, no somos cortoplacistas. En 2023 se han cambiado 20 entrenadores y siempre son los mismos los que están dando vueltas. Los procesos hay que respetarlos, independientemente de algún resultado que guste o no, pero los procesos se tienen que respetar”, sintetizó el presidente del club, para darle un espaldarazo a “El Gringo”.

