Un momento muy especial para el esquí alpino, con la vuelta de la alta competencia a Sudamérica

EL BOLSÓN.– Después de dos largas temporadas en las que los calendarios de pruebas de esquí alpino quedaron –pandemia mediante– en puntos suspensivos en Sudamérica, este invierno marcó la esperada vuelta de la alta competencia a los centros de deportes de deportes de invierno de la Argentina, con la variable más importante para validar su relevancia: la participación de corredores extranjeros.

Para los atletas locales, la posibilidad de “testearse” con pares que participan en pruebas de Copa de Europa –la segunda en importancia después de la Copa del Mundo– es altamente productiva. Y más aún, como sucedió hace unos días en El Bolsón, cuando algunos pueden jugar de locales y competir en “el patio de su casa”, ya que aprendieron a esquiar (casi antes que a caminar) en estas mismas pistas.

Felipe Eiras fue segundo, detrás de Theo López @guunproducciones

La trascendencia de esta competencia la otorgó los participantes, ya que al puntuar para la Federación Internacional de Ski (FIS) –órgano rector de los deportes invernales–, varios de los mejores esquiadores de Sudamérica y equipos extranjeros que se entrenan en el hemisferio sur durante la contra-temporada del norte fueron de la partida: en el Cerro Perito Moreno, por caso, hubo representantes de Francia, Suiza, España y Canadá, además de los argentinos y chilenos.

Bautista Alonso, quien en esta fecha estrenó en el país su flamante título de campeón nacional de slalom –compartido con el interminable Cristian Simari Birkner–, lo cuenta así: “El título fue especial porque se trata de mi primer campeonato nacional, y le sumó muchísimo compartirlo con Cristian, es un honor. La verdad es que en el Perito Moreno el nivel fue muy bueno, y las condiciones (de pista) me sorprendieron para bien; el piso estaba muy duro”. Vale aclarar que para el esquiador turístico esas condiciones pueden acaso ser atemorizantes, pero para el de alta competencia es el estado ideal para alcanzar su mejor performance.

Bautista Alonso, el campeón nacional @guunproducciones

A lo largo de cuatro intensas jornadas, los corredores se exigieron al máximo en las pruebas más técnicas del deporte blanco: slalom y slalom gigante. En la primera disciplina, y a excepción del triunfo del canadiense Charles Alarie, los podios fueron copados casi en su totalidad por los franceses, a su vez todos integrantes del equipo de competición Orsatus.

Ya en el turno del slalom gigante llegó la noticia más esperada, con el argentino Felipe Eiras metiéndose en la segunda posición de la prueba final. “Correr en la Argentina contra extranjeros es lindísimo: como defender la camiseta de alguna manera. A la vez es un desafío porque en El Bolsón corrimos contra el equipo Orsatus que sabíamos tiene muy buen nivel y que no iba a ser fácil ganarle”, cuenta “Pipe”, integrante de una larga dinastía familiar en el esquí de competición. “A medida que pasaban los días me fui acercando a los mejores y el último día logré subirme al podio, algo que me encantó porque significó el fruto del trabajo con mi equipo. Y sirve para llegar afilado en lo físico y mental a la temporada del hemisferio norte, en donde las giras son duras e intensas”.

Pipe Eiras se lució en El Bolsón

La participación global más destacada en retrospectiva fue la del francés Theo Lopez, quien se subió a lo más alto del podio en tres de las cuatro ocasiones posibles.

Las pruebas en el Bolsón fueron en la pista Leo Rudolph, homologada por la FIS para competencias de esta categoría. La organización fue del Club Andino Piltriquitrón (CAP), fiscalizada por la Federación Argentina de Ski y Andinsimo (FASA), y para Laderas Cerro Perito Moreno fue su tercera vez como sede de pruebas de alta competencia.

Camila Szudruk se destacó en menores de 18 años @guunproducciones

A Camila Szudruk, el crédito local del CAP, la experiencia le resultó más que enriquecedora al obtener el segundo y el tercer puesto en los dos slalom dentro de su categoría U18 (menores de 18 años), en la que ya fue campeona nacional en 2021. “En 2019 había visto estas mismas pruebas como espectadora y poder ser parte ahora es como un sueño. Siento un gran privilegio estar en el mismo trazado con corredores de este nivel. Por suerte, correr acá me tranquiliza, y que al borde de la pista estén alentándome mis abuelos, papás y amigos es como un mimo al alma”, comenta Camila.