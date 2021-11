Uruguay - Argentina. La deuda que Lionel Messi se lleva a Montevideo

Volverá Lionel Messi a Montevideo. Y volverá a jugar en la capital uruguaya, porque su evolución es progresiva y ayer completó la sesión de entrenamiento con aparente normalidad. Las molestias en la rodilla izquierda lo pondrán a prueba una vez más, pero el capitán vino al país decidido a no perderse el clásico del Río de la Plata y no hay malestar de PSG que cambie su determinación. Las derivaciones se conocerán más adelante. Tras 13 días de inactividad, tras perderse dos juegos y medio con el club parisino (el segundo tiempo con Lille, Leipzig y Bordeaux), reaparecerá en una de las pocas metrópolis sudamericanas –sino la única– que no lo vio brillar. El extraño caso de Montevideo, la ciudad que todavía no se encandiló con Messi.

¿Pero completará los 90 minutos? Tal vez no. ¿Será titular o suplente? Él confesó alguna vez que, entre opciones que no le agradan, prefiere saltar desde el banco: “No me gusta salir. Es más, prefiero entrar y jugar menos que tener que salir. Muchos partidos se definen al final, o casi todos”, confió en 2019. Pero la primera vez que jugó en Montevideo, aunque entró, no lo hizo con demasiado entusiasmo. Viaje al archivo: fue el 12 de octubre de 2005, el cuarto encuentro en la selección, en el ciclo de Pekerman. Tres días antes había sido titular y figura ante Perú, en un Monumental que lo ovacionó.

El 14 de octubre de 2009 la Argentina se aseguró la clasificación para el Mundial de Sudáfrica con una victoria por 1-0 en Montevideo, pero LA NACION calificó con un 4 a Messi Maxi Failla - LatinContent WO

Ya no le gustaba dejar el equipo y lo confirma una anécdota: en la tarde del partido se citó al plantel para una terea de activación en un salón del hotel. A todos. Como Messi sabía que no jugaba, creyó que no le tocaba y se quedó en su habitación. “Para todos pendejo, quién carajo te creés…”, fueron las ‘pedagógicas’ palabras de un integrante de aquel cuerpo técnico que levantaron al rosarino de la cama. Por la noche entraría unos minutos –a los 34 del segundo tiempo, por ‘Lucho’ González– en la única derrota (1-0) de su historial contra Uruguay.

La segunda visita ya fue como titular. El 14 de octubre de 2009, nuevamente en el estadio Centenario. Cuatro jornadas atrás, el gol de Palermo bajo un diluvio había rescatado al ciclo de Diego Maradona de la tragedia futbolística. La Argentina no estaba clasificada numéricamente, y se aseguró el ticket esa noche. Mario Bolatti entró y ganó el clásico con un solitario gol; Messi ofreció una actuación tan desteñida que en el minuto 85 fue sustituido por Carlos Tevez. Messi sufría la inconsistente propuesta del Maradona entrenador.

En la ruta clasificatoria para Brasil 2014, Messi no acudió a Montevideo. El equipo ya se había asegurado el pasaje y Alejandro Sabella lo citó, pero una lesión muscular en Barcelona, un par de semanas antes, lo marginó de ese encuentro que se jugó el 15 de octubre de 2013. Sabella tampoco contó con Mascherano, Higuaín y Fernando Gago y perdió 3-2 con una formación algo experimental, tanto que fueron titulares tres piezas que no llegarían a la Copa del Mundo: Sebastián Domínguez, Éver Banega y Erik Lamela. E ingresaron otras tres que tampoco estarían en el Mundial: Leandro Somoza, José Sosa y Mauro Icardi, sí, Icardi, que esa noche hizo su debut. Testimonial, por imposición de Grondona, ya que Sabella no lo contaba entre sus planes.

En la antesala de Rusia, la Argentina desembarcó en Montevideo rodeada de urgencias. Con el debut de Jorge Sampaoli por los puntos tras devorarse la selección a dos técnicos, a Gerardo Martino y a Edgardo Bauza. Ocurrió el 31 de agosto de 2017, con la rareza de Marcos Acuña jugando como volante por la derecha. Ahora sí, es su tercera visita, Messi, completó los 90 minutos. Su tarea resultó discreta y el clásico se perdió en un reparto sin goles. Como ahora, no los encontró la doble fecha final, sino un poco antes, y los dos países deberían seguir sufriendo. “La imagen de Messi muy retrasado fue la peor noticia visual; demasiado lejos del arco uruguayo, el capitán comenzó a buscar soluciones casi en soledad. Un escenario perturbador. Con Argentina pasmosa y repetitiva, Uruguay se sintió a salvo. Y orientó el partido definitivamente al sopor del empate”, reflejó LA NACION. Esa noche, Sampaoli mandó al banco a Mascherano, en una declaración de intenciones que con los meses no podría sostener. Messi quiere jugar y contarle a Montevideo de quién se trata.