Haaland, el delantero sensación del fútbol europeo

Erling Braut Haaland, joven delantero noruego del Borussia Dortmund de Alemania, no es afecto a hablar con la prensa. Suele ser casi monosilábico y en cada entrevista o conferencia de prensa hace cada vez más evidente su incomodidad.

Este miércoles, el 9 del equipo obrero anotó dos goles frente al Brujas de Bélgica por la tercera fecha del Grupo F de la Champions League y su equipo se ubicó como único líder de la zona.

Es ya una tradición en el fútbol, especialmente en Europa, que quien marque tres tantos, es decir, un hat-trick, se lleva la pelota del partido.

En 2019, Haaland explicó que cuando lo logra, se lleva la pelota a casa y duerme con ella y que las llama 'sus novias'.

Pero parece haberse olvidado de sus propias palabras o simplemente no quiso responder sobre su "vida privada", porque cuando un periodista le preguntó si dormiría sólo la noche después del partido, él simplemente respondió "sí".

Acto seguido, el periodista repreguntó y le aclaró que se refería a no poder llevarse la pelota porque no había conseguido el hat-trick. Haaland volvió a ser tajante y contundente, como cuando enfrenta al arquero: "No, no lo he marcado". Se levantó y se fue.