Video: Anthony Joshua baja del auto con el que chocó en Nigeria y que dejó dos muertos

El boxeador británico Anthony Joshua protagonizó este lunes 29 de diciembre un choque fatal sobre la autopista que une las ciudades de Lagos e Ibadan. El siniestro vial ocurrió cerca de las 11 horas (hora local) cuando el vehículo de traslado del deportista impactó contra un camión estacionado, lo que provocó la muerte de dos personas.

El siniestro vial que protagonizó Anthony Joshua

El incidente tuvo lugar en un tramo con gran afluencia de tránsito sobre la vía rápida que conecta Lagos con Ibadan. Joshua ocupaba un lugar en la cabina de una camioneta Lexus, junto a cuatro personas mas, cuando el vehículo impactó de forma directa contra un camión que permanecía sobre la calzada por motivos que las autoridades investigan. El personal de seguridad del deportista custodiaba el traslado desde un segundo automóvil de marca Pajero que circulaba pocos metros detrás.

El accidente de Anthoy Joshua en Nigeria que dejó dos muertos

Un testigo presencial brindó detalles precisos sobre la disposición de los pasajeros dentro del vehículo siniestrado al periódico Punch: “Era una caravana de dos vehículos: una camioneta Lexus y una camioneta Pajero. Joshua iba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado. También había un pasajero sentado junto al conductor, lo que sumaba cuatro ocupantes en el Lexus que se estrelló. Su equipo de seguridad estaba en el vehículo detrás de ellos antes del choque”.

Los civiles presentes en la zona iniciaron las tareas de auxilio de inmediato. Los rescatistas espontáneos realizaron señas a otros conductores para solicitar asistencia adicional. Los agentes del Cuerpo Federal de Seguridad Vial arribaron al sitio minutos después de la colisión fatal para tomar control de la situación y organizar el tránsito.

Anthony Joshua protagonizó un accidente automovilistico en Nigeria Lynne Sladky - AP

Las grabaciones obtenidas en el lugar del hecho registran al deportista en un estado de evidente desorientación. Las imágenes muestran a Joshua sin remera y con signos de dolor físico ante la mirada de los transeúntes. Varias personas presentes en la autopista asistieron al boxeador para facilitar su salida del asiento posterior del vehículo destruido. Los registros visuales captaron también la presencia de dos cuerpos sobre la ruta tras el impacto.

La trayectoria de Anthony Joshua

Joshua ostentó en dos oportunidades el título de campeón mundial de peso pesado de la IBF. Su palmarés incluye además los cinturones de supercampeón de la WBA, campeón de la IBO y campeón de la WBO.

Anthony Joshua le fracturo la mandíbula a Jake Paul GIORGIO VIERA� - AFP�

El boxeador enfrentó recientemente al influencer Jake Paul en Miami, Florida, donde le fracturó la mandíbula en dos partes tras un potente golpe. La pelea reunió una audiencia superior a los 30 millones de personas a través de la plataforma de streaming Netflix.

La publicación de Anthony Joshua antes del accidente automovilístico

Horas antes del impacto fatal en la autopista, el boxeador mantuvo actividad en sus redes sociales. Joshua publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, donde se lo puede ver al deportista durante una partida de tenis de mesa en un ambiente relajado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.