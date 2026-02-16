Tiene 82 años, es maratonista y ahora los científicos estudian su genética longeva: “Como me sentía bien, continué”

Muchas de las personas que superaron los 80 años quisieran estar como Juan López, un adulto mayor de 82 años que semanalmente corre 62 kilómetros y que se volvió campeón de España, Europa y del mundo entero por superar diferentes maratones. A su edad tiene un entrenamiento rutinario que empezó hace 20 años y a diario elige continuar con su fórmula que lo mantiene vital como un hombre de 30.

La vida de Juan, o “SuperLópez”, como lo apodaron los médicos y científicos que estudian su genética, se volvió un punto de admiración para los españoles y la noticia de sus logros cruzó el Atlántico y tuvo eco por estos lados del continente americano.

Juan López empezó a correr a los 66 años y ahora mantiene el 77% de su masa muscular (Fuente: Antena 3)

Su estado físico le permite completar maratones en menos de cuatro horas y para ello tiene un secreto que reveló en diálogo con el programa Y ahora Sonsoles (Antena 3): “Claro que en mí hay mucho de buena genética. Pero también mucho de entrenamiento duro y diario”.

López era mecánico y, según confirmó, hasta los 66 no hizo ejercicio, año en que se jubiló y empezó a dedicarle más tiempo al cuidado de su cuerpo. Su hija lo animó a caminar y luego a correr, hasta que ese deporte se transformó en parte de su nueva cotidianidad. De acuerdo a lo que informaron, en la actualidad mantiene un 77% de su masa muscular, “algo propio de un treintañero”.

Para López, la genética se combina con la rutina saludable que realiza, ya que tiene un propósito más importante que cumplir: el cuidado de su esposa, María, que requiere de atención. “Uno de los logros por los que lo estoy haciendo tan bien y me gusta, es porque me mantiene bien y lo llevo con mucha naturalidad y puedo manejar a María perfectamente”, sostuvo. Es por eso que la movilidad y agilidad que desarrolló en la tercera edad es objeto de asombro para muchos.

Juan López tiene un desarrollo genético que lo ayuda a estar sano, pero el ejercicio y la alimentación se volvieron un cóctel estupendo para mantenerlo saludable (Fuente: Antena 3)

“Yo no había corrido nunca y cuando empecé, me asfixiaba, no podía, pero mi hija me aconsejó que fuera de a poco. Ahí seguí y como me sentía bien continué”, relató López. El hombre nunca fumó, dijo, aunque sí fue víctima pasiva por un entorno cercano que sí lo hacía. En cuanto a su alimentación es básica: “Siempre fue buena, una comida normal y corriente”.

Por su parte, Ignacio Ara, catedrático en Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla La Mancha, que estudia el caso de Juan López, señaló que “no existe hasta el momento una persona con una situación similar dentro de la literatura científica”. “Para ser una persona de su edad, casi triplica la capacidad pulmonar y respiratoria que tendría una persona normal. Juan es alguien que nunca estudiamos previamente”, resaltó el especialista.

Tiene 82 años y su estado físico se volvió objeto de estudio para los científicos (Fuente: Antena3)

Además, indicó: “Él tiene un componente genético muy importante, pero el entrenamiento diario y los estilos de vida hacen mucho. Su corazón bombea casi 18 litros por minuto. Tiene mitocondrias que funcionan bien y el oxígeno llega bien a sus músculos”.

López contó que pese a que su padre murió joven, su tío de 92 años está en condiciones de salud similares, del mismo modo otros parientes cercanos que superan los 60 años.

El desempeño del atleta lo llevó a ser campeón de España de su categoría hasta el mejor de Europa y en 2025 batió el récord mundial de 50 kilómetros, con una marca que supera a la de muchos jóvenes en su plenitud. Su caso se hizo tan famoso que desde la BBC y The Washington Post replicaron su historia.