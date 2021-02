Vio el rostro de Maradona en la quemadura de su novia y se hizo viral

La imagen que un adolescente capturó de la pierna de su pareja. Crédito: Instagram

Desde el fallecimiento de Diego Maradona casi tres meses atrás -mañana se cumple un trimestre-, los fanáticos del 10 visualizaron su imagen ysintieron su presencia en diversos escenarios. Desde el cielo, canchas de fútbol, la Quiniela hasta quemaduras, los seguidores del astro deportivo no se cansan de compartir las veces que su ídolo aparenta decir "presente".

Esta vez, el protagonista de la aparición mística fue Julián González, un adolescente de 17 años que subió a sus redes una postal de la pierna de su novia, quien se había quemado en la Costa. Entre el rojo que le había dejado la exposición al sol y el verdadero color de su piel, se distinguía una silueta que el joven aseguró que se trataba de Maradona.

"Mi novia se quemó en la Costa y me van a llamar loco pero yo lo veo al Diego, hermano", escribió en una story, donde lanzó una encuesta para que la gente conteste: "Es el Diego" o "Nada que ver".

González, hincha de River, cuenta con 800 seguidores en Instagram y probablemente no imaginó que su foto se viralizaría a tal punto que llegaría a la prensa.

En una entrevista con Toda Pasión, el internauta relató: "Estábamos comiendo y me fije en su pierna. Ahí me di cuenta de la marca que le había quedado. Ella me dijo que también lo veía, pero que no le dio importancia. Yo como fanático me di cuenta rápido".

A pesar de que Julián tiene tan solo 17 años y no llegó a ver a Maradona jugar en vivo y en directo, es un joven más de los tantos que se enamoraron del 10 viendo videos de sus jugadas y leyendo sobre su historia, que trascendió las fronteras del mundo.