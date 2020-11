Una fanática de Maradona, en Paraná, se puso a grabar la luna y las nubes parecen dibujar la mítica imagen de Diego con el 10 en la espalda. Crédito: @SoloNatali

Es creer o reventar. La muerte de Diego Maradona, el miércoles pasado, provocó tal impacto y angustia en sus admiradores de todo el mundo que, incluso, abrió un escenario para distintas interpretaciones a partir de supuestas apariciones místicas o paranormales del ex capitán del seleccionado nacional. Puede parecer un juego psicológico. Hay quienes dicen no ver nada, hay quienes lo observan con facilidad. Lo concreto es que muchas de esas imágenes, claras y sin trucos de por medio, se volvieron virales y son comentario en las redes sociales entre quienes eligen creer. Así ocurrió en las últimas horas, con dos ejemplos concretos: una imagen en el cielo en Paraná y una foto en la puerta de la primera casa de la familia Maradona en la Paternal, que actualmente funciona como museo.

Una de las imágenes que circuló en las distintas redes y que causó asombro fue a partir de un video del cielo filmado por una chica de Paraná, Entre Ríos, y publicado en su cuenta de Instagram (@riosnattali), donde parece observarse a Maradona con el número 10 en la espalda formada entre las nubes.

"Anoche antes de la lluvia y después de ver un par de videos del Diego me puse a ver la luna y como la vi tan linda quise firmarla. Al final me di cuenta que no se veía como yo la miraba a través del celu (por eso el final puteando)", escribió. Y amplió: "Pero hoy mi amigo @correnvera me hizo dar cuenta que capas estábamos viendo otra cosa. Sera que ya extrañamos un montón y vemos cualquier cosa? No sé pero es magia, siempre".

El registro de la puerta de la primera casa de Diego Maradona en la Paternal: en el ángulo inferior izquierdo la velas quemaron la puerta y... Crédito: @martinmazur

Otra "aparición" se produjo en la calle Lascano 2257, en la Ciudad de Buenos Aires. En esa casa, a cuatro cuadras de la cancha de Argentinos Juniors, vivió Maradona con su familia desde 1978, tras firmar uno de sus primeros contratos con el club. El periodista Martín Mazur, de amplia trayectoria (ex El Gráfico; actual de FourFourTwo, La Gazzetta dello Sport y BBC Sport, entre otros medios), en las últimas horas visitó "La Casa de D10S", como se llama el actual museo, y en una de las fotografías que tomó de la puerta de la casa se puede observar cómo las marcas de las velas formaron una imagen que aparenta ser el contorno de la cabeza de Maradona.

"Fui a la primera casa en Paternal de Maradona. Saqué esta foto. Les pregunto: ¿cuántos Maradona ven en la foto? Yo inmediatamente vi dos, luego vi que el segundo, el de abajo a la izquierda, era en realidad la quemadura de las velas. No sé si me estoy volviendo loco o qué", escribió Mazur, en su cuenta de Twitter (@martinmazur). El posteo causó furor y, hasta la publicación de este artículo, llevaba 550 Retweets y 5700 Likes. Ante algunas dudas sobre si la imagen era trucada, el periodista publicó la foto original y completa, donde se ve exactamente lo mismo, sin alteraciones.

La imagen del frente de la primera casa de Diego Maradona en la Paternal y la coupe negra que era del eterno 10. Crédito: captura de google maps

El comediante, escritor y músico uruguayo Germán Bernández publicó una foto en la que se ve a Maradona jugando para el Nápoli y al brasileño Renato Gaúcho para la Roma, y detrás a un fotógrafo con un rostro similar al ex número 10... "¿Yo estoy loco, o el fotógrafo que está atrás es igual a Maradona de veterano? El Diegote no se murió, viajó en el tiempo a lo #Dark", publicó Bernández.

Ante la gran reacción virtual, sumó otro tuit: "Agrego un par de comentarios generales a un par de cosas: la foto no está trucada, es original y verificada con link y todo, el de la Roma es Renato Gaúcho, sí, parecería que el fotógrafo tiene en Nro 60 en el chaleco, yo también miré la foto mil veces". Hace unos días, Renato, actual DT de Gremio, dirigió a su equipo en Paraguay ante Guaraní, por la Copa Libertadores, vestido con la camiseta número 10 del seleccionado argentino.

Otro momento mágico se produjo a partir de una publicación de Masahide Tomikoshi, el fotógrafo japonés que se convirtió en un referente para los nostálgicos del fútbol argentino y mundial. Su trabajo, que incluye figuras del fútbol mundial como Pelé, Cryuff y Eusebio, entre otros, arranca en la década del 70. También cuenta con registros inéditos en la trayectoria de Maradona. El reportero publicó en su cuenta de Instagram (tomikoshi_photography) una foto de Diego en el Mundial de Italia 1990 y aparentemente en la transpiración de su camiseta se dibuja su rostro.

Muchos son escépticos con este tipo de apariciones y atribuyen todo a la sugestión popular. Como también hay quienes optan por creer ver a Maradona en distintos lugares.

En la Quiniela, también hubo coincidencia

Podrá ser una cuestión de la casualidad. O no. El viernes pasado, dos días después de la muerte de Maradona, la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires demostró que a veces los "pálpitos" pueden ser efectivos. En el sorteo de esa mañana salió el "10" a la cabeza.

En distintas agencias del país, el 60, 10, 47 y 86 fueron algunos de los números que se repitieron. Y todos están vinculados de una u otra manera a Maradona: el 60 por la edad con la que falleció, el 10 por su clásico número de camiseta, el 47 porque significa "el muerto" y el 86 por la consagración en el Mundial de México. Otra vez: creer o revantar.

