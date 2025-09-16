Argentina vs. Francia, por el Mundial de vóley Filipinas 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro entre argentinos y franceses, por la última fecha de la zona C, está programado para este jueves a las 7 (hora argentina) en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City
La selección argentina de vóleibol masculino se enfrenta este jueves a Francia en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo C del Mundial Filipinas 2025. El equipo albiceleste lidera la tabla de posiciones y depende de sí mismo para avanzar a octavos de final. El encuentro está programado para las 7 (horario argentino) en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de VBTV.
En la jornada pasada, el seleccionado albiceleste derrotó a su par asiático por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. Así alcanzó la línea de los cinco puntos en la clasificación general y quedó como único puntero. El escolta es, justamente, el conjunto galo, que suma cuatro unidades tras la inesperada caída ante Finlandia por 3 a 2 (25-19, 17-25, 29-27, 21-25 y 15-9). En tercer lugar se ubica el conjunto finlandés con tres; mientras que el equipo surcoreano está último sin puntos.
- En el último enfrentamiento entre ambos, por la Volleyball Nations League de este año, la selección argentina se quedó con la victoria por 3 a 1.
Cómo ver online el Mundial 2025
El Mundial de vóley Filipinas 2025 se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming a través de DGO, para el cual se requiere tener una suscripción activa. DSports transmitirá una selección de partidos de la fase de grupos a través de sus diferentes señales de la grilla de programación de DirecTV. Y a partir del 20 de septiembre ofrecerá la cobertura de los playoffs hasta el 28, cuando se dispute la final. Todos los encuentros de la competencia estarán disponibles en DGO.
Fixture y resultados de la selección argentina en el Mundial de vóley
Grupo C
- Argentina 3 - 2 Finlandia.
- Argentina 3 - 1 Corea del Sur.
- Francia vs. Argentina - Jueves 18 de septiembre a las 7.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Francia corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.42 contra los 2.90 que se repagan por un hipotético triunfo de la selección argentina.
Convocados de la selección argentina
Armadores
- Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.
Opuestos
- Pablo Kukartsev y Germán Gómez.
Centrales
- Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego.
Puntas
- Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas.
Líbero
- Santiago Danani.
