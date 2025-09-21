Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial de vóley Filipinas 2025

Este domingo se definieron nuevos clasificados a los cuartos de final del Mundial de vóleibol masculino Filipinas 2025. La selección argentina perdió 3 a 0 con Italia, campeón del mundo en ejercicio, y se despidió del certamen para también cerrar el ciclo del entrenador Marcelo Méndez, el más importante de la historia del seleccionado. A partir de ahora, dirigirá a Trentino, el último campeón de la SuperLega de Italia, conocida popularmente como la “NBA del vóley”.

Ya hay cuatro países clasificados a la instancia de los ocho mejores: Italia, Turquía, Polonia y Bélgica. Los italianos vencieron a la Argentina con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22; los turcos derrotaron a Países Bajos por 3 a 1, mismo resultado con el que los polacos le ganaron a Canadá. Por último, los belgas dejaron fuera de competencia a Finlandia, rival del seleccionado albiceleste en el Grupo C, con un contundente 3 a 0.

La selección argentina perdió con Italia y quedó eliminada del Mundial de vóleibol masculino 2025 FIVB

Restan disputarse cuatro compromisos. El lunes, a partir de las 4.30, Bulgaria se enfrenta a Portugal; mientras que en el segundo turno, a las 9, Estados Unidos juega contra Eslovenia. Por último, el martes en los mismos horarios se llevarán a cabo los últimos dos encuentros de cuartos de final: Túnez vs. República Checa en el primer turno y Serbia vs. Irán en el segundo.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cronograma y resultados de los octavos de final

Túnez vs. República Checa - Martes 23 de septiembre a las 4.30.

Serbia vs. Irán - Martes 23 de septiembre a las 9.

Estados Unidos vs. Eslovenia - Lunes 22 de septiembre a las 4.30.

Bulgaria vs. Portugal - Lunes 22 de septiembre a las 9.

Polonia 3 - 1 Canadá (25-18, 23-25, 25-20 y 25-14).

Turquía 3 - 1 Países Bajos (27-29, 25-23, 25-16 y 25-19).

Argentina 0 - 3 Italia (25-23, 25-20 y 25-22).

Bélgica 3 - 0 Finlandia (25-21, 25-17 y 25-21).

Hasta el momento, hay dos cruces confirmados en la próxima ronda: Polonia vs. Turquía e Italia vs. Bélgica, ambos en la parte baja del cuadro principal, por lo que los ganadores se verán las caras en semifinales. En la parte alta, en tanto, los enfrentamientos de cuartos serán Túnez o República Checa vs. Serbia o Irán y Estados Unidos o Eslovenia vs. Bulgaria o Portugal.

Polonia y Turquía se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial de vóley masculino 2025 FIVB

Todos los ganadores del Mundial de vóley masculino