Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial de vóley Filipinas 2025

La selección argentina se despidió de la Copa del Mundo tras perder ante Italia por 3 a 0; ya hay cuatro clasificados a la próxima ronda
Este domingo se definieron nuevos clasificados a los cuartos de final del Mundial de vóleibol masculino Filipinas 2025. La selección argentina perdió 3 a 0 con Italia, campeón del mundo en ejercicio, y se despidió del certamen para también cerrar el ciclo del entrenador Marcelo Méndez, el más importante de la historia del seleccionado. A partir de ahora, dirigirá a Trentino, el último campeón de la SuperLega de Italia, conocida popularmente como la “NBA del vóley”.
Ya hay cuatro países clasificados a la instancia de los ocho mejores: Italia, Turquía, Polonia y Bélgica. Los italianos vencieron a la Argentina con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22; los turcos derrotaron a Países Bajos por 3 a 1, mismo resultado con el que los polacos le ganaron a Canadá. Por último, los belgas dejaron fuera de competencia a Finlandia, rival del seleccionado albiceleste en el Grupo C, con un contundente 3 a 0.
Restan disputarse cuatro compromisos. El lunes, a partir de las 4.30, Bulgaria se enfrenta a Portugal; mientras que en el segundo turno, a las 9, Estados Unidos juega contra Eslovenia. Por último, el martes en los mismos horarios se llevarán a cabo los últimos dos encuentros de cuartos de final: Túnez vs. República Checa en el primer turno y Serbia vs. Irán en el segundo.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cronograma y resultados de los octavos de final
- Túnez vs. República Checa - Martes 23 de septiembre a las 4.30.
- Serbia vs. Irán - Martes 23 de septiembre a las 9.
- Estados Unidos vs. Eslovenia - Lunes 22 de septiembre a las 4.30.
- Bulgaria vs. Portugal - Lunes 22 de septiembre a las 9.
- Polonia 3 - 1 Canadá (25-18, 23-25, 25-20 y 25-14).
- Turquía 3 - 1 Países Bajos (27-29, 25-23, 25-16 y 25-19).
- Argentina 0 - 3 Italia (25-23, 25-20 y 25-22).
- Bélgica 3 - 0 Finlandia (25-21, 25-17 y 25-21).
Hasta el momento, hay dos cruces confirmados en la próxima ronda: Polonia vs. Turquía e Italia vs. Bélgica, ambos en la parte baja del cuadro principal, por lo que los ganadores se verán las caras en semifinales. En la parte alta, en tanto, los enfrentamientos de cuartos serán Túnez o República Checa vs. Serbia o Irán y Estados Unidos o Eslovenia vs. Bulgaria o Portugal.
Todos los ganadores del Mundial de vóley masculino
- Checoslovaquia 1949: Unión Soviética.
- URSS 1952: Unión Soviética.
- Francia 1956: Checoslovaquia.
- Brasil 1960: Unión Soviética.
- URSS 1962: Unión Soviética.
- Checoslovaquia 1966: Checoslovaquia.
- Bulgaria 1970: Alemania (República Democrática Alemana).
- México 1974: Polonia.
- Italia 1978: Unión Soviética.
- Argentina 1982: Unión Soviética.
- Francia 1986: Estados Unidos.
- Brasil 1990: Italia.
- Grecia 1994: Italia.
- Japón 1998: Italia.
- Argentina 2002: Brasil.
- Japón 2006: Brasil.
- Italia 2010: Brasil.
- Polonia 2014: Polonia.
- Italia - Bulgaria 2018: Polonia.
- Polonia - Eslovenia 2022: Italia.
