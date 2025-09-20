LA NACION

Horario del partido de la selección argentina vs. Italia, por el Mundial de vóley 2025

La albiceleste se pone cara a cara con la Azzurra, campeona defensora y una de las máximas favoritas al título; el equipo de Marcelo Méndez viene de eliminar a Francia

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Luciano De Cecco es la gran figura del seleccionado masculino de vóley; el santafesino juega su sexto Mundial
Luciano De Cecco es la gran figura del seleccionado masculino de vóley; el santafesino juega su sexto Mundial

La selección argentina de vóley se juega su suerte y dar otro gran paso en el Mundial de Filipinas 2025, en la madrugada de este domingo en la Argentina, ante Italia y tras dar un verdadero batacazo en el cierre de la fase inicial. Es que, por la fecha 3 del Grupo C, la albiceleste necesitaba ganar para avanzar a octavos y lo hizo en un gran partido en el que venció ni más ni menos que al bicampeón olímpico Francia, a la que además eliminó.

El encuentro del equipo que conduce Marcelo Méndez ante la Azzurra, campeona defensora, iniciará a las 4.30 de la Argentina, con transmisión exclusiva de DSports, el canal deportivo de DirecTV. El vencedor avanzará a los cuartos de final.

Así celebraron los jugadores argentinos el triunfo ante Francia y la clasificación a los octavos de final
Así celebraron los jugadores argentinos el triunfo ante Francia y la clasificación a los octavos de final Aaron Favila - AP

Cómo ver online el Mundial 2025

El Mundial de vóley Filipinas 2025 se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming a través de DGO, para el cual se requiere tener una suscripción activa. DSports transmitió una selección de partidos de la fase de grupos a través de sus diferentes señales de la grilla de programación de DirecTV. Y a partir de este sábado 20 de septiembre se ofrece la cobertura de los playoffs hasta el 28, cuando se dispute la final. Todos los encuentros de la competencia estarán disponibles en DGO.

  • DSports.
  • DGO.

La selección argentina de vóley dio una de las grandes notas en la primera etapa del Mundial de vóley ganando el Grupo C de manera invicta, con sendos triunfos ante Finlandia, Corea del Sur y un batacazo ante Francia, bicampeón olímpico que llegó como uno de los grandes favoritos al título. Así, se ganó el derecho de disputar los octavos de final en los que en la madrugada de este domingo se enfrentará a Italia.

El equipo conducido por Marcelo Méndez llegó a la Copa del Mundo con la prudencia de las expectativas, a sabiendas de que es un equipo nuevo que comenzó a tomar forma después del ciclo olímpico que concluyó en París 2024 y más allá de tener nombres históricos como los de Luciano De Cecco y Agustín Loser. Sin embargo, nunca claudicó en la pelea, en el jugar de igual a igual con todos y por eso ratificó que es un rival de temer para cualquier favorito.

Fixture y resultados de la selección argentina en el Mundial de vóley

Grupo C

  • Argentina 3 - 2 Finlandia.
  • Argentina 3 - 1 Corea del Sur.
  • Francia 3-2 Argentina.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Pablo Koukartsev es una de las cartas ofensivas más importantes que tiene la selección argentina
Pablo Koukartsev es una de las cartas ofensivas más importantes que tiene la selección argentina Aaron Favila - AP

Convocados de la selección argentina

Armadores

  • Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.

Opuestos

  • Pablo Kukartsev y Germán Gómez.

Centrales

  • Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego.

Puntas

  • Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas.

Líbero

  • Santiago Danani.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. El audio del VAR reveló el error en la expulsión de Plata y Flamengo emitió un comunicado lapidario contra el árbitro
    1

    El audio del VAR confirmó el error del árbitro en la expulsión de Gonzalo Plata y Flamengo apelará ante la Conmebol

  2. El "otro" argentino que volvió loco a River: lo quiso Riquelme y jugó con Messi en Rusia 2018
    2

    Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección

  3. Cómo salió Franco Colapinto en las prácticas de hoy en Bakú, en el GP de Azerbaiyán
    3

    Cómo salió Franco Colapinto en las prácticas de hoy en Bakú, en el GP de Azerbaiyán

  4. El ajedrez más federal: Argentina tiene un nuevo gran maestro que llega desde Salta
    4

    Pablo Acosta, desde Salta, se convirtió en nuevo gran maestro argentino

Cargando banners ...