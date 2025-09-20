Horario del partido de la selección argentina vs. Italia, por el Mundial de vóley 2025

La albiceleste se pone cara a cara con la Azzurra, campeona defensora y una de las máximas favoritas al título; el equipo de Marcelo Méndez viene de eliminar a Francia
La selección argentina de vóley se juega su suerte y dar otro gran paso en el Mundial de Filipinas 2025, en la madrugada de este domingo en la Argentina, ante Italia y tras dar un verdadero batacazo en el cierre de la fase inicial. Es que, por la fecha 3 del Grupo C, la albiceleste necesitaba ganar para avanzar a octavos y lo hizo en un gran partido en el que venció ni más ni menos que al bicampeón olímpico Francia, a la que además eliminó.
El encuentro del equipo que conduce Marcelo Méndez ante la Azzurra, campeona defensora, iniciará a las 4.30 de la Argentina, con transmisión exclusiva de DSports, el canal deportivo de DirecTV. El vencedor avanzará a los cuartos de final.
Cómo ver online el Mundial 2025
El Mundial de vóley Filipinas 2025 se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming a través de DGO, para el cual se requiere tener una suscripción activa. DSports transmitió una selección de partidos de la fase de grupos a través de sus diferentes señales de la grilla de programación de DirecTV. Y a partir de este sábado 20 de septiembre se ofrece la cobertura de los playoffs hasta el 28, cuando se dispute la final. Todos los encuentros de la competencia estarán disponibles en DGO.
- DSports.
- DGO.
La selección argentina de vóley dio una de las grandes notas en la primera etapa del Mundial de vóley ganando el Grupo C de manera invicta, con sendos triunfos ante Finlandia, Corea del Sur y un batacazo ante Francia, bicampeón olímpico que llegó como uno de los grandes favoritos al título. Así, se ganó el derecho de disputar los octavos de final en los que en la madrugada de este domingo se enfrentará a Italia.
El equipo conducido por Marcelo Méndez llegó a la Copa del Mundo con la prudencia de las expectativas, a sabiendas de que es un equipo nuevo que comenzó a tomar forma después del ciclo olímpico que concluyó en París 2024 y más allá de tener nombres históricos como los de Luciano De Cecco y Agustín Loser. Sin embargo, nunca claudicó en la pelea, en el jugar de igual a igual con todos y por eso ratificó que es un rival de temer para cualquier favorito.
Fixture y resultados de la selección argentina en el Mundial de vóley
Grupo C
- Argentina 3 - 2 Finlandia.
- Argentina 3 - 1 Corea del Sur.
- Francia 3-2 Argentina.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Convocados de la selección argentina
Armadores
- Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.
Opuestos
- Pablo Kukartsev y Germán Gómez.
Centrales
- Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego.
Puntas
- Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas.
Líbero
- Santiago Danani.
