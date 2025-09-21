Lionel Messi dejó al descubierto qué escudo de un club lo acompaña a todos lados y sorprendió a sus fans
Antes de un partido clave con el Inter Miami, el ídolo rosarino fue fotografiado con un detalle que no pasó desapercibido por sus fanáticos
Este sábado, el Inter Miami de Lionel Messi se enfrentó a DC United por una nueva fecha de la Major League Soccer. Pero más allá del resultado deportivo, hubo un detalle que dejó ver, captó la atención de los fanáticos y se volvió tema de conversación en redes sociales: el escudo que el argentino lleva consigo a todas partes.
A su llegada al Chase Stadium, acompañado por su inseparable compañero Rodrigo De Paul, el rosarino fue fotografiado con su habitual matera. Sin embargo, no se trataba de un accesorio más. Sobre uno de los costados se encontraba el escudo de Deportivo LSM, el club amateur uruguayo que fundó su amigo Luis Suárez y del que Messi es socio y copropietario.
Aunque el club aún compite en la Divisional D del fútbol uruguayo, que es la categoría más baja de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la aparición del escudo en este objeto tan personal suyo reflejó el compromiso emocional y simbólico que tiene con el proyecto. Deportivo LSM (por “Luis Suárez Messi”) nació como una iniciativa de Luis Suárez para devolverle al fútbol uruguayo una parte de todo lo que le dio. Durante el video de inauguración, el propio deportista aseguró: “Quiero brindarle a ese fútbol que amo y en el que crecí desde chico las posibilidades y herramientas a todos los adolescentes y niños para poder desarrollarse”.
La idea no es solo competir, sino construir una estructura formativa sólida, con infraestructura, servicios y contención. Un espacio donde los chicos tengan oportunidades que ellos no tuvieron. En ese camino, Suárez no dudó en sumar a Lionel Messi a su ambicioso proyecto. “Primero que nada quería agradecerle a mi amigo Luis por darme esta oportunidad e invitarme a unirme con él para compartir este proyecto”, dijo el capitán de la selección argentina al anunciar su participación. “Es un orgullo y una alegría que me hayas elegido. Espero aportar todo lo que pueda para seguir creciendo y, sobre todo, estar en esto también al lado tuyo”, agregó contento por poder ayudar desde lo deportivo a miles de personas.
Es por esto que el gesto de Messi de llevar este escudo en un partido clave en los Estados Unidos va más allá del marketing o una asociación comercial. En redes sociales gran cantidad de fanáticos lo apoyaron por su compromiso.
