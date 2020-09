Sajad Gharibi tiene 28 años, mide 1,78 metros y pesa 104 kilos. Crédito: Instagram

Hasta hace una semana, las últimas publicaciones de Sajad Gharibi, más bien conocido como el Hulk iraní, eran de principios de febrero. Es que el fisicoculturista de 28 años había desaparecido de Instagram, donde cuenta con casi medio millón de seguidores.

Sin embargo, hace seis días volvió a las redes, con una impresionante foto de su estado físico y dijo que está listo par luchar con todos aquellos que lo habían desafiado. Desde 2018 que venía anunciando que debutaría en el ring, algo que en noviembre de 2019 se confirmó pero nunca se dio.

"Podés caerte muchas veces por los problemas de la vida, pero nunca debés rendirte. Esta vez, volví para vengarme de todos los que me invitaron a pelear, desde el Hulk brasileño hasta el polaco, que abandonaron después desafiarme y se negaron a pelear", lanzó Gharibi en tal posteo.

El iraní, que pesa más de 175 kilos y mide 1,80, anunció además un evento muy esperado. "Prometí no estar activo en ninguna de las redes sociales hasta la pelea, pero, esta vez, comenzaré oficialmente mi primera pelea con una organización de Alemania para fin de año", reveló.

El Hulk iraní se hizo popular en julio de 2016, tras anunciar que lucharía contra el Estado Islámico desde el ejército pero su promesa nunca se cumplió.

En sus posteos, contó además que tuvo covid-19 y que, después de recuperarse, regresó con todo. "He derrotado al virus oscuro, ahora he vuelto más fuerte y no me detendrán", desafió.

"Apoyándome en Dios y con todas mis fuerzas retomé mi entrenamiento y nunca pararé", anunció el luchador que forma parte de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), una competencia estadounidense a "nudillos desnudos", que es considerada una de las más peligrosas y sangrientas del mundo.