¿Cambian las reglas? Las condiciones de la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua en diciembre

Este 19 de diciembre, Jake Paul se enfrentará contra el excampeón unificado de peso pesado, Anthony Joshua. Un combate profesional que podría ser el desafío más complicado de la reciente carrera de Paul en el mundo del boxeo.

Así será el combate entre Jake Paul y Anthony Joshua en EE.UU.

Las polémicas anteriores sobre las peleas de Jake Paul, como la diferencia de peso y estatura entre él y sus oponentes, ha dado mucho de qué hablar, y en esta ocasión no es la excepción.

Anthony Joshua asegura que no tendrá piedad contra Jake Paul en su pelea (X/@anthonyjoshua/@jakepaul)

Por primera vez, el youtuber se ve superado tanto en altura como en peso por su rival, Anthony Joshua, según datos de tallas y medidas proporcionados por Netflix.

Al ser una pelea profesional de boxeo, se mantendrán las mismas reglas que se tienen para este tipo de encuentros, en la categoría de peso pesado, de acuerdo con Forbes.

Eddie Hearn, promotor de Anthony Joshua y director de Matchroom Boxing, dijo que uno de los cambios más importantes en las normas de esta batalla vs. las anteriores, es el límite de peso, que se mantendrá en las 245 libras (111 kilogramos), debido a que el youtuber viene de la categoría crucero.

Otros cambios en las reglas para la pelea entre Paul y Joshua son:

La pelea está pactada para un total de ocho rounds de tres minutos cada uno.

cada uno. Ambos peleadores utilizarán guantes de 10 onzas (280 gramos) cada uno.

El ejecutivo agregó que a ellos no les interesa nada más que mantener las reglas oficiales del boxeo, algo que respetaron Most Valuable Promotions (MVP, por sus siglas en inglés) y Jake Paul, situación que aplaudió, ya que indicó que no hubieran aceptado (él y Joshua) otras reglas.

Entrenador de Anthony Joshua asegura que no habrá piedad para Jake Paul

Hearn dijo a Forbes que no cambiará de estrategia ni habrá consideración contra Jake Paul por parte de Anthony Joshua, ante la poca experiencia y diferencia de categoría entre ambos peleadores. “No te puedes contener, no puedes, esto es una pelea”.

Diferencias entre Jake Paul y Anthony Joshua para su próxima pelea (X/@MVP)

“Te entrenas para entrar y arrasar, y eso es lo que hace él (Joshua). Queremos que esto termine pronto, ya que no nos gusta que las personas digan que es vergonzoso para Anthony si la pelea se extiende hasta los ocho asaltos”, dijo el promotor.

Agregó que AJ no tiene pensado dar oportunidad a Jake Paul y se prepara para ello, lo que podría incluir que baje de las 245 libras (111 kilos), lo que sería su peso más bajo desde su pelea de revancha contra Oleksandr Usyk, en agosto de 2022, por lo que parece poco probable que el “Gallo de oro” logre una sorpresa esa noche.

Qué dijeron Anthony Joshua y Jake Paul sobre su pelea

Previo a la pelea en el estadio Kaseya Center en Miami, Florida, Anthony Joshua dijo a TUDUM que después de la pausa de poco más de un año que tomó del mundo del boxeo, ahora regresa para arrasar en el ring y “revolucionar internet con la cara de Jake Paul”.

Jake Paul y Anthony Joshua confirman su pelea para el 19 de diciembre de 2025 (TUDUM)

Por su parte, el youtuber señaló que desde hacía tiempo que buscaba un verdadero desafío, y ese era el británico, ya que esto le dará la oportunidad, en caso de ganar, de poder buscar un título mundial en cualquier organismo boxístico, en la categoría de peso crucero, que es donde se encuentra.

“Esto no es una simulación de IA, es real. Una pelea profesional contra un excampeón de peso pesado. Cuando venza a Anthony Joshua, todas las dudas (sobre mí) desaparecerán”, aseguró al medio Paul.