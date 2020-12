Yoga, meditación y veganismo: la inusual recuperación de una grave lesión

Mangala se apoya en el yoga y la meditación para recuperarse de su lesión de rodilla

El zaguero francés Eliaquim Mangala, que pertenece al Manchester City, pero se fue a préstamo al Everton y luego al Valencia, a mediados de 2019, sin haberse recuperado aún de una grave lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas por cerca de dos años.

Con apenas 17 minutos de juego en la actual Liga española y con la camiseta del equipo "Che", el defensor de origen congoleño se ilusiona con volver a su plenitud física y deportiva.

¿Cómo? Practica yoga, meditación y hace un año que no come carne. En una entrevista que publica el diario Marca, Mangala asegura que con el yoga comprendió que "el cuerpo y el espíritu están conectados".

"Cuando estés mentalmente bien, también lo estarás físicamente", agregó el jugador que le costó 45 millones de euros a los "Ciudadanos" de Manchester.

Mangala, en cuanto a la alimentación, tiene un "aliado" en el Barcelona. "Llevo un año sin comer carne. Estoy de acuerdo con Samuel Umtiti (que también ha anunciado que es vegano). Me siento mucho mejor en términos de digestión o recuperación. Si dejas de comer carne durante uno o dos meses, inmediatamente sentirás la diferencia".

Con respecto a la lesión, el jugador que supo defender los colores del seleccionado francés contó que se trató de su primera lesión grave.

"No sabía cómo iba a volver ni qué iba a pasar. Las lesiones de rodilla siempre son complicadas, especialmente cuando afectan al cartílago. Me llevó mucho tiempo... No jugué durante casi dos años. Y me costó mucho esfuerzo y trabajo".

Por último, sobre su futuro y la chance de dejar de jugar, Mangala fue contundente: "El abandono no forma parte de mi vocabulario porque tenemos que seguir adelante. Siempre tendremos retos y malos momentos, pero también buenos momentos. Tenemos que seguir adelante, incluso si lleva tiempo".